Реал и Арсенал подождут. РБ Лейпциг в шаге от трансфера Собослаи

Уже в ближайшее время Доминик Собослаи подпишет контракт с "РБ Лейпцигом". По крайней мере, об этом сообщают многие европейские СМИ.

По данным журналиста Фабрицио Романо, "быки" уладили практически все детали сделку и надеятся официально подписать контракт с игроком до 25-го декабря. Сумма трансфера - 25 миллионов.

Szoboszlai is close to join RB Leipzig, confirmed! Three clubs contacted Salzburg to sign him - Arsenal and AC Milan included. Leipzig are leading the race and trying to complete the agreement on next week.



Final decision + announcement before Christmas, as per @Sky_MaxB. ????????????