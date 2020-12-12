Бундеслига. Боруссия Дортмунд - Штутгарт 1:5. Фиаско

Говорить о конце чемпионской гонки еще рано. Есть “РБ Лейпциг”, есть “Байер”. Эти команды на данный момент способны стабильно показывать хорошие результаты. Этого не скажешь о “Боруссии” Дортмунд. BVB проиграл в четвертый раз в 11-ти турах и выпал из первой четверки.

“Боруссия” провалила матч или “Штутгарт” провел его превосходно? И первое, и второе. Швабы создали достаточно моментов, и могли забивать больше пяти голов. Но и Дортмунд большую часть матча просто спал. У BVB не было ни прессинга, ни скорости в атаке – чего не скажешь о “Штутгарте”.

Молодая команда “Штутгарта”, собранная бывшим скаутом Дортмунда Свеном Мислинтатом, заперла BVB на его половине поля в первые 30 минут, и после бесчисленных нереализованных моментов смогла забить первый гол только с пенальти. Джан в отчаянном прыжке сбил Климовича, и одиннадцатиметровый точно реализовал Вамангитука.

“Боруссия” забила ответный гол на пустом месте. Геррейру выполнил точный лонгболл, Рейна одной ногой принял мяч, а второй ударил – великолепное исполнение.

Во втором тайме запас везения “Боруссии” исчерпался. “Штутгарт” находил свободные зоны между фланговыми и центральными защитниками BVB, продолжал отбирать мячи и выигрывать единоборства на чужой половине поля и устроил настоящий холодный душ для “Боруссии”, забив три гола за 11 минут. Вамангитука, Ферстер, Кулибали слишком легко находили себе позиции для ударов, защита BVB представляла собой полное посмешище.

После того как счет стал 4:1 в пользу “Штутгарта” оставалось играть еще около 30 минут и гости отдали BVB инициативу. “Боруссия” устроила давление, но не смогла забить ни одного гола. Более того – в самом конце Шульц отдал неточный пас и Гонсалес реализовал выход один на один со своей половины поля.

Прежде всего это тренерское поражение. Иметь на поле таких футболистов как Хуммельс, Геррейру, Витцель, Санчо, Рейна и ничего из них не слепить – это надо попытаться. Но и на некоторых игроках “Боруссии” лежит ответственность за этот провальный результатов. Санчо пока не может найти себя, Ройс был совершенно незаметен, Аканджи проваливается в обороне. У каждой команды бывают плохие дни, но проигрывать в домашнем матче 1:5 – это позор.

Контракт Люсьена Фавра с “Боруссией” действует до лета, и продлевать его точно не будут. Но возможно стоит хотя бы задуматься о досрочном увольнении? Дальше может быть только хуже.

Бундеслига, 11-й тур. Дортмунд, “Вестфаленштадион”

“Боруссия” Дортмунд – “Штутгарт” 1:5

Голы: Рейна 39 – Вамангитука 26 (пен.), Вамангитука 52, Ферстер 60, Кулибали 63, Гонсалес 90+1

“Боруссия”: Бюрки – Джан (Рейньер 59), Хуммельс, Аканджи (Загаду 86) – Морей, Беллингем (Шульц 65), Витцель, Геррейру (Мукоко 86) – Санчо (Брандт 86), Рейна – Ройс

“Штутгарт”: Кобель – Кемпф, Антон, Мавропанос (Штенцель 88) – Эндо – Соса, Мангаля, Ферстер (Эглофф 77), Вамангитука (Массимо 67) – Кулибали (Гонсалес 67), Климович (Чурлинов 88)

Предупреждения: Джан 26, Морей 66 – Мавропанос 28, Эндо 40, Вамангитука 50