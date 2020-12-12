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Полузащитник Байера Виртц пропустил решающий матч Лиги Европы из-за экзамена в школе

Германия
(1 голосов)

Образование важнее футбола

Полузащитник Байера Виртц пропустил решающий матч Лиги Европы из-за экзамена в школе
Новина українською

17-летний игрок леверкузенского "Байера" Флориан Виртц не попал в состав своей команды на поединок Лиги Европы против "Славии" из-за экзамена в школе в день игры.

"Школа важнее футбола", - прокомментировал отсутствие Вирца в составе наставник немцев Петр Бош.

В матче 6-го тура Лиги Европы "Байер" - "Славия" решалась судьба первого места квартета С. Первая встреча между этими командами завершилась со счетом 1:0 в пользу команды из Праги, поэтому немцам нужно было побеждать, ведь перед поединком в них было одинаковое количество очков. "Фармацевты" в решающей игре взяли верх со счетом 4:0.

В текущем сезоне Флориан Виртц провел 15 матчей за "Байер" во всех турнирах, отметившись тремя голами и пятью ассистами. Также в его активе три поединка за сборную Германии U-21.

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В статье: Флориан Виртц
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Источник:
bulinews.com

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Комментарии (2)
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Serhio79 (Kyiv)
12.12.2020 в 16:54
В Україні для таких футболістів-школярів існують спортивні інтернати. Де всі навчальні предмети викладаються виклюсно оглядово. І іспити абсолютно не заважають участі у матчах
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НикНиколаев (Минск)
12.12.2020 в 16:44
Что-то похожее было в своё время и у Юлиана Дракслера, которого после уроков приезжали и забирали со школы сотрудники клуба. Трудно представить такое в нашем пост-совке, но в футбол они в все равно играют лучше.
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