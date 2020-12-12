Полузащитник Байера Виртц пропустил решающий матч Лиги Европы из-за экзамена в школе

17-летний игрок леверкузенского "Байера" Флориан Виртц не попал в состав своей команды на поединок Лиги Европы против "Славии" из-за экзамена в школе в день игры.

"Школа важнее футбола", - прокомментировал отсутствие Вирца в составе наставник немцев Петр Бош.

В матче 6-го тура Лиги Европы "Байер" - "Славия" решалась судьба первого места квартета С. Первая встреча между этими командами завершилась со счетом 1:0 в пользу команды из Праги, поэтому немцам нужно было побеждать, ведь перед поединком в них было одинаковое количество очков. "Фармацевты" в решающей игре взяли верх со счетом 4:0.

В текущем сезоне Флориан Виртц провел 15 матчей за "Байер" во всех турнирах, отметившись тремя голами и пятью ассистами. Также в его активе три поединка за сборную Германии U-21.