Бундеслига. Лейпциг обыграл Вердер, ничья Гладбаха и Герты

Пока “Боруссия” Дортмунд феерически проигрывала “Штутгарту”, в Лейпциге местный РБ тихо и спокойно разбирался с “Вердером”. Гости не таили в себе никакой угрозы. Под конец первого тайма, когда счет еще был 1:0, три игрока “Вердера” убежали в контратаку 3 в 2, но бездарно распорядились численным преимуществом. Бременцы выглядели беззубыми, а РБ смог забить два гола. Сначала Аугустинссон привез пенальти в свои ворота, ударив Поульсена по лицу, а затем Ольмо, после паса того же Поульсена, продрался в штрафной “Вердера” между двумя соперниками и пробил Павленку. Никаких вопросов – закономерные 2:0.

“Боруссии” Менхенгладбах пока еще не хватает класса, чтобы в таком полурасслабленном стиле выигрывать свои матчи Бундеслиги, да и в соперников у “жеребцов” была “Герта”. Гостям посчастливилось забить после дальнего удара Гендузи, на что “Боруссия” ответила только одной голевой атакой, которую завершил Эмболо – 1:1.

Еще в двух матчах между собой играли команды из подвала турнирной таблицы. “Фрайбург” и “Кельн” переиграли “Арминию” и “Майнц” соответственно, и могут немного вздохнуть с облегчением. “Фрайбург” оторвался от зоны прямого вылета на шесть очков, “Кельн” – на пять.

Бундеслига, 11-й тур

Лейпциг, “Ред Булл Арена”

“РБ Лейпциг” – “Вердер” Бремен 2:0

Голы: Забитцер 26 (пен.), Ольмо 41

“РБ Лейпциг”: Гулачи – Мукиэле (Восц 65), Орбан, Упамекано, Хальстенберг – Забитцер (Форсберг 72), Айдара (Серлот 72), Кампль (Адамс 46) – Ольмо, Клюйверт (Борковски 90) – Поульсен

“Вердер”: Павленка – Аугустинссон, Фридль, Топрак (Мойсандер 72), Гебре Селассие – Грос (Осако 89), Эггештайн – Шмид (Чонг 72), Мевальд (Мбом 81), Биттенкур (Вольтемаде 81) – Сарджент

Предупреждения: Кампль 43, Мукиэле 47, Упамекано 78 – Аугустинссон 25

Менхенгладбах, “Боруссия-Парк”

“Боруссия” Менхенгладбах – “Герта” Берлин 1:1

Голы: Эмболо 70 – Гендузи 47

“Боруссия”: Зиппель – Лазаро, Гинтер, Эльведи, Вендт (Лайнер 65) – Закария, Нойхаус (Бенеш 85) – Херрманн (Плеа 64), Вольф (Штиндль 85), Траоре (Тюрам 65) – Эмболо

“Герта”: Шволов – Платтенхардт, Торунарига, Боята, Пекарик – Гендузи, Штарк – Дилросун (Нганкам 75), Дарида (Тузар 75), Лукебакио (Лекки 75) – Пентек (Редан 85)

Предупреждения: Вендт 12, Лазаро 43, Нойхаус 82 – Пекарик 26, Гендузи 68

Майнц, “Опель Арена”

“Майнц” – “Кельн” 0:1

Гол: Реджбечай 55

“Майнц”: Центнер – Сен-Жюст, Хак (Кунде 76), Ньякате – Буркхардт (Абасс 77), Латца (Штегер 68), Фернандеш, Брозински – Боэтиюс (Квайсон 68), Онисиво – Матета

“Кельн”: Тимо Хорн – Яннес Хорн, Борнаув, Честич – Скири – Якобс (Каттербах 82), Реджбечай (Дреклсер 82), Озджан (Шмитц 90+5), Вольф – Дуда, Тильманн (Модест 60)

Предупреждения: Ньякате 37, Латца 45+1, Онисиво 67, Штегер 75 – Озджан 70, Дуда 75, Дуда 76, Янем Хорн 81

Удаление: Дуда 76

Фрайбург, “Шварцвальд-Штадион”

“Фрайбург” – “Арминия” Билефельд 2:0

Голы: Грифо 79 (пен.), Ен 90+2

“Фрайбург”: Мюллер – Гульде, Шлоттербек, Линхарт – Гюнтер, Хефлер, Сантамария, Шмид (Темпельманн 77) – Грифо (Ен 86), Петерсен (Демирович 77), Хелер (Шаллаи 68)

“Арминия”: Ортега – Лукоки (Мюллер 89), Нильссон, ван дер Хорн, Брюннер – Притль – Суку (Кордова 61), Хартель (Зойферт 82), Доан – Клос, Шипплок (Гебауэр 82)

Предупреждения: Хелер 26, Хефлер 66, Грифо 80