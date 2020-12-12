Ройс: Штутгарт заслуженно разгромил Боруссию. Нам очень стыдно

Капитан дортмундской "Боруссии" Марко Ройс подвел итоги разгромного поражения от "Штутгарта" в рамках 11-го тура Бундеслиги.

"Штутгарт" превзошел нас во всех отношениях. Мы не та команда, которая может хорошо защищаться, нужно уяснить это.

Суть в том, что "Штутгарт" одержал заслуженную победу, а нам очень, очень стыдно", – рассказал немецкий вингер.