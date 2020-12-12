  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Бундеслига. Унион - Бавария 1:1. Не так плохо, как Дортмунд
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бундеслига. Унион - Бавария 1:1. Не так плохо, как Дортмунд

Германия
(1 голосов)

Бавария избежала поражения, но показала невыразительную игру

Бундеслига. Унион - Бавария 1:1. Не так плохо, как Дортмунд
Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Бундеслига, 11-й тур. Берлин, “Ан дер Альтен Ферстерай”

“Унион” Берлин – “Бавария” 1:1

Голы: Премель 4 – Левандовски 67

“Унион”: Люте – Триммель, Фридрих, Кнохе, Ленц – Премель – Беккер, Ингвартсен (Тойхерт 36), Грисбек (Рюэрсон 71), Бюльтер (Эндо 71) – Авонийи (Гентнер 90+1)

“Бавария”: Нойер – Дэвис, Алаба, Боатенг, Павар – Мусиала (Сане 63), Горетцка (Толиссо 76) – Коман, Мюллер, Гнабри (шупо-Мотинг 88) – Левандовски

Предупреждения: Кнохе 45, Премель 72, Беккер 79 – Дэвис 30, Гнабри 37

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен) Бундеслига Чемпионат Германии Кингсли Коман Унион (Берлин)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...