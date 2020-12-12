Германия
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Бундеслига. Унион - Бавария 1:1. Не так плохо, как Дортмунд
Бавария избежала поражения, но показала невыразительную игру
Бундеслига, 11-й тур. Берлин, “Ан дер Альтен Ферстерай”
“Унион” Берлин – “Бавария” 1:1
Голы: Премель 4 – Левандовски 67
“Унион”: Люте – Триммель, Фридрих, Кнохе, Ленц – Премель – Беккер, Ингвартсен (Тойхерт 36), Грисбек (Рюэрсон 71), Бюльтер (Эндо 71) – Авонийи (Гентнер 90+1)
“Бавария”: Нойер – Дэвис, Алаба, Боатенг, Павар – Мусиала (Сане 63), Горетцка (Толиссо 76) – Коман, Мюллер, Гнабри (шупо-Мотинг 88) – Левандовски
Предупреждения: Кнохе 45, Премель 72, Беккер 79 – Дэвис 30, Гнабри 37
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