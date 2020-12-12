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Боруссия Дортмунд - Штутгарт 1:5. Обзор матча и видео голов

Германия
(2 голосов)

Боруссия Дортмунд – Штутгарт ⋉ 1:5 ⋊ Видео и обзор матча ⋙ 12 декабря ⋇ Бундеслига на UA-Футбол

Боруссия Дортмунд - Штутгарт 1:5. Обзор матча и видео голов
UA-Футбол
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“Штутгарт” добился сенсационной победы в Дортмунде, разгромив “Боруссию” со счетом 5:1. Результат матча отражает происходившее на поле – “Штутгарт” создавал больше моментов, а игра “Боруссии” была крайне посредственной. В первом тайме BVB удалось отыграться благодаря удивительному голу Рейны, но после перерыва “Штутгарт” разгромил Дортмунд, забив четыре безответных мяча в ворота Бюрки. Для “Боруссии” это уже четвертое поражение в чемпионате – команда Люсьена Фавра выпала из первой четверки Бундеслиги.

Бундеслига, 11-й тур. Дортмунд, “Вестфаленштадион”

“Боруссия” Дортмунд – “Штутгарт” 1:5

Голы: Рейна 39 – Вамангитука 26 (пен.), Вамангитука 52, Ферстер 60, Кулибали 63, Гонсалес 90+1

Если у вас не видно видео, откройте плеер по прямой ссылке здесь.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Люсьен Фавр Бундеслига Чемпионат Германии Штутгарт (Германия)
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Комментарии (1)
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kapost (Винница)
13.12.2020 в 00:48
Бундесліга в якісь мірі ще гірша ніж УПЛ чи шотландська ПЛ. Там хоч дві команди за чемпіоноство змагаються, а тут вже який рік поспіль все ясно ще до нового року.
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