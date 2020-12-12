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Боруссия Дортмунд - Штутгарт 1:5. Обзор матча и видео голов
Боруссия Дортмунд – Штутгарт ⋉ 1:5 ⋊ Видео и обзор матча ⋙ 12 декабря ⋇ Бундеслига на UA-Футбол
“Штутгарт” добился сенсационной победы в Дортмунде, разгромив “Боруссию” со счетом 5:1. Результат матча отражает происходившее на поле – “Штутгарт” создавал больше моментов, а игра “Боруссии” была крайне посредственной. В первом тайме BVB удалось отыграться благодаря удивительному голу Рейны, но после перерыва “Штутгарт” разгромил Дортмунд, забив четыре безответных мяча в ворота Бюрки. Для “Боруссии” это уже четвертое поражение в чемпионате – команда Люсьена Фавра выпала из первой четверки Бундеслиги.
Бундеслига, 11-й тур. Дортмунд, “Вестфаленштадион”
Голы: Рейна 39 – Вамангитука 26 (пен.), Вамангитука 52, Ферстер 60, Кулибали 63, Гонсалес 90+1
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