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Фавр – о 1:5 от Штутгарта: Это просто катастрофа

Германия
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Дортмундцы были больно биты "швабами"

Фавр – о 1:5 от Штутгарта: Это просто катастрофа
Новина українською

Наставник дортмундской "Боруссии" Люсьен Фавр прокомментировал вопиющее поражение своей команды от "Штутгарта" (1:5) в 11-м туре Бундеслиги.

"Это просто катастрофа. Это было ужасно. Мы не выигрывали единоборства, мы допускали слишком много серьезных ошибок. Сложно объяснить это. Если никто в команде не в состоянии выигрывать дуэли, то у вас проблемы.

"Штутгарт" показал хороший футбол, в то время как мы играли очень и очень плохо. "Штутгарт" хорошо сыграл в первом тайме, но мы сделали счет 1:1. Тем не менее, мы хотели добиться большего во втором тайме. Получили очень глупый гол, который расстроил команду. Нас сегодня не было на поле", – цитирует Фавра сайт "Боруссии".

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Штутгарт (Германия)
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