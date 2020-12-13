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Боруссия Дортмунд уволила Фавра

Германия
(1 голосов)

Холланд теперь без тренера

Боруссия Дортмунд уволила Фавра
UA-Футбол
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“Боруссия” Дортмунд уволила главного тренера Люсьена Фавра после разгромного поражения от "Штутгарта" со счетом 1:5.

Первым об увольнение Фавра сообщил Bild, затем новость подтвердили Рурское издание WAZ.de и kicker.

Игроки об увольнении швейцарского тренера узнали перед послематчевой тренировкой на базе команды.

Фавр работал в “Боруссии” с июля 2018 года. При нем команда дважды занимала второе место в Бундеслиге и выиграла Суперкубок Германии в сезоне 2019/2020. Контракт 63-летнего Фавра с BVB истекал летом 2021 года и руководство “Боруссии” не планировало его продлевать.

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После 11 туров Дортмунд занимает в турнирной таблице пятое место, отставая от лидеров “Баварии” и “РБ Лейпциг” на пять очков. Вчерашнее поражение от “Штутгарта” стало для “Боруссии” четвертым в чемпионате.

До конца сезона с “Боруссией” будет работать экс-ассистент Фавра Эдин Терзич.

СМИ называют главным претендентом на вакантный пост нынешнего тренера “Боруссии” Менхенгладбах Марко Розе. В меньшей степени вероятно, что Дортмунд возглавит Юлиан Нагельсманн или главный тренер “Зальцбурга” Джесси Марш.

Отставка Фавра стала третьей в Бундеслиге в сезоне 2020/21. Ранее в конце сентября были уволены главный тренер “Шальке” Дэвид Вагнер и главный тренер “Майнца” Ахим Байерлорцер.

обновление 16:15. “Боруссия” Дортмунд официально подтвердила информацию об увольнении Фавра.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Люсьен Фавр Бундеслига
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Источник:
BILD

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Комментарии (6)
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wavo81
13.12.2020 в 17:17
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
0
adidas77 (Cумы)
13.12.2020 в 16:31
Наконец то!!!Жаль, что так долго его терпели! И чемпионат уже профукали.
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+1
-1
avatar
Loader (Днепр)
13.12.2020 в 17:15
Да ничего они еще не профукали. 5 очков до первого места? Для хорошей команды это не расстояние. Бавария вот тоже на пустом месте потеряла очки. А в прошлом сезоне при том бардаке и той Баварии им чемпионство не светило. Дортмунд держится на уровне и еще ничего не ясно.
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0
Андрей Док (Донецк)
13.12.2020 в 16:21
Мне кажется зря.Единственный вариант,если у них уже Нагельсманн или Тен Хаг на договоре висит,больше кандидатур я пока не вижу.
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0
0
football_soccer (Украина)
13.12.2020 в 16:28
если под девизом красивого футбола на самом деле кроется проигрыш на своем поле 1-5 середняку лиги... и нахождение команды уже в зоне лиги европы, то пожалуй, такого тренера команде не надо.
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+3
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
13.12.2020 в 16:14
оперативненько
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0
-1


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