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Боруссия Дортмунд уволила Фавра
Холланд теперь без тренера
“Боруссия” Дортмунд уволила главного тренера Люсьена Фавра после разгромного поражения от "Штутгарта" со счетом 1:5.
Первым об увольнение Фавра сообщил Bild, затем новость подтвердили Рурское издание WAZ.de и kicker.
Игроки об увольнении швейцарского тренера узнали перед послематчевой тренировкой на базе команды.
Фавр работал в “Боруссии” с июля 2018 года. При нем команда дважды занимала второе место в Бундеслиге и выиграла Суперкубок Германии в сезоне 2019/2020. Контракт 63-летнего Фавра с BVB истекал летом 2021 года и руководство “Боруссии” не планировало его продлевать.
После 11 туров Дортмунд занимает в турнирной таблице пятое место, отставая от лидеров “Баварии” и “РБ Лейпциг” на пять очков. Вчерашнее поражение от “Штутгарта” стало для “Боруссии” четвертым в чемпионате.
До конца сезона с “Боруссией” будет работать экс-ассистент Фавра Эдин Терзич.
СМИ называют главным претендентом на вакантный пост нынешнего тренера “Боруссии” Менхенгладбах Марко Розе. В меньшей степени вероятно, что Дортмунд возглавит Юлиан Нагельсманн или главный тренер “Зальцбурга” Джесси Марш.
Отставка Фавра стала третьей в Бундеслиге в сезоне 2020/21. Ранее в конце сентября были уволены главный тренер “Шальке” Дэвид Вагнер и главный тренер “Майнца” Ахим Байерлорцер.
обновление 16:15. “Боруссия” Дортмунд официально подтвердила информацию об увольнении Фавра.
Borussia Dortmund have parted ways with head coach Lucien Favre.— Borussia Dortmund (@BlackYellow) December 13, 2020
The club would like to thank Lucien for his dedication and wish him success in his future. pic.twitter.com/eOxSY1w9RY
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