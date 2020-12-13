Боруссия Дортмунд уволила Фавра

“Боруссия” Дортмунд уволила главного тренера Люсьена Фавра после разгромного поражения от "Штутгарта" со счетом 1:5.

Первым об увольнение Фавра сообщил Bild, затем новость подтвердили Рурское издание WAZ.de и kicker.

Игроки об увольнении швейцарского тренера узнали перед послематчевой тренировкой на базе команды.

Фавр работал в “Боруссии” с июля 2018 года. При нем команда дважды занимала второе место в Бундеслиге и выиграла Суперкубок Германии в сезоне 2019/2020. Контракт 63-летнего Фавра с BVB истекал летом 2021 года и руководство “Боруссии” не планировало его продлевать.

После 11 туров Дортмунд занимает в турнирной таблице пятое место, отставая от лидеров “Баварии” и “РБ Лейпциг” на пять очков. Вчерашнее поражение от “Штутгарта” стало для “Боруссии” четвертым в чемпионате.

До конца сезона с “Боруссией” будет работать экс-ассистент Фавра Эдин Терзич.

СМИ называют главным претендентом на вакантный пост нынешнего тренера “Боруссии” Менхенгладбах Марко Розе. В меньшей степени вероятно, что Дортмунд возглавит Юлиан Нагельсманн или главный тренер “Зальцбурга” Джесси Марш.

Отставка Фавра стала третьей в Бундеслиге в сезоне 2020/21. Ранее в конце сентября были уволены главный тренер “Шальке” Дэвид Вагнер и главный тренер “Майнца” Ахим Байерлорцер.

обновление 16:15. “Боруссия” Дортмунд официально подтвердила информацию об увольнении Фавра.