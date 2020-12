Боруссия Дортмунд уволила Фавра

“Боруссия” Дортмунд уволила главного тренера Люсьена Фавра после разгромного поражения от "Штутгарта" со счетом 1:5.

Первым об увольнение Фавра сообщил Bild, затем новость подтвердили Рурское издание WAZ.de и kicker.

Игроки об увольнении швейцарского тренера узнали перед послематчевой тренировкой на базе команды.

Фавр работал в “Боруссии” с июля 2018 года. При нем команда дважды занимала второе место в Бундеслиге и выиграла Суперкубок Германии в сезоне 2019/2020. Контракт 63-летнего Фавра с BVB истекал летом 2021 года и руководство “Боруссии” не планировало его продлевать.

После 11 туров Дортмунд занимает в турнирной таблице пятое место, отставая от лидеров “Баварии” и “РБ Лейпциг” на пять очков. Вчерашнее поражение от “Штутгарта” стало для “Боруссии” четвертым в чемпионате.

До конца сезона с “Боруссией” будет работать экс-ассистент Фавра Эдин Терзич.

СМИ называют главным претендентом на вакантный пост нынешнего тренера “Боруссии” Менхенгладбах Марко Розе. В меньшей степени вероятно, что Дортмунд возглавит Юлиан Нагельсманн или главный тренер “Зальцбурга” Джесси Марш.

Отставка Фавра стала третьей в Бундеслиге в сезоне 2020/21. Ранее в конце сентября были уволены главный тренер “Шальке” Дэвид Вагнер и главный тренер “Майнца” Ахим Байерлорцер.

обновление 16:15. “Боруссия” Дортмунд официально подтвердила информацию об увольнении Фавра.

Borussia Dortmund have parted ways with head coach Lucien Favre.



The club would like to thank Lucien for his dedication and wish him success in his future. pic.twitter.com/eOxSY1w9RY