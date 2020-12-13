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Боруссия об увольнении Фавра: Сложно делать шаг. Но достижение целей находится под угрозой

Германия
(1 голосов)

До конца сезона "шмелей" доведет помощник Фавра

Боруссия об увольнении Фавра: Сложно делать шаг. Но достижение целей находится под угрозой
Новина українською

Официальный сайт дортмундской "Боруссии" подтвердил увольнение Люсьена Фавра с поста главного тренера "шмелей". Спортивный директор немецкого клуба Михаэль Цорк прокомментировал эту отставку.

"Нам сложно сделать этот шаг. Тем не менее, мы считаем, что достижение наших целей на сезон находится под большой угрозой из-за недавних негативных событий в нынешнем сезоне. Поэтому мы должны действовать", – рассказал функционер "шмелей".

Обязанности главного тренера будет исполнять помощник Люсьена Фавра - Эдин Терзич. 38-летний немецкий специалист будет работать до конца сезона.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Люсьен Фавр
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Источник:
bvb.de

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Комментарии (1)
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wavo81
13.12.2020 в 17:16
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