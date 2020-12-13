Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Боруссия об увольнении Фавра: Сложно делать шаг. Но достижение целей находится под угрозой
До конца сезона "шмелей" доведет помощник Фавра
Официальный сайт дортмундской "Боруссии" подтвердил
"Нам сложно сделать этот шаг. Тем не менее, мы считаем, что достижение наших целей на сезон находится под большой угрозой из-за недавних негативных событий в нынешнем сезоне. Поэтому мы должны действовать", – рассказал функционер "шмелей".
Обязанности главного тренера будет исполнять помощник Люсьена Фавра - Эдин Терзич. 38-летний немецкий специалист будет работать до конца сезона.
Популярное сейчас
- Шепелев: Селезнёва надо было удалять ещё в первом тайме
- Вулверхэмптон возобновил интерес к Зинченко – СМИ
- Джошуа - Пулев. Видео, как чемпион нокаутировал болгарина
- Мог претендовать на Пушкаша. Сумасшедший гол Лазаро признан лучшим в ноябре в Германии
- Разрыв звездной пары. Похоже, Денис Попов расстался с Дарьей Белодед. ФОТО
- ПСЖ разорвал контракт с футболистом из-за секс-скандала с участием горячих красоток. ФОТО