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Бундеслига. 33 несчастья Шальке

Германия
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Шальке не хватило нескольких секунд, чтобы прервать серию из 26 матчей без побед

Бундеслига. 33 несчастья Шальке
Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Когда-нибудь это все-таки должно произойти. “Шальке” не выигрывает в Бундеслиге с января и его серия без побед достигла 27 матчей. До повторения вечного рекорда полулюбительского клуба “Тасмания” Берлин (31 игра без победы) осталось совсем немного. “Шальке” был сегодня крайне близок к тому, чтобы все-таки взять три очка, но упустил победу на последних секундах.

Все изначально складывалось против “кнаппен”. Уже в начале поединка тяжелую травму головы получил Марк Ут. Медики оказывали помощь форварду “Шальке” около 15 минут и обе команды были сильно потрясены случившимся. Раньше в себя пришел “Аугсбург” и хозяева забили гол. Экс-игрок “Шальке” Калиджури выполнил подачу со штрафного, и Суат Сердар переправил мяч в свои ворота.

Это была агрессивная игра с большим количеством жестких столкновений – это скорее стиль “Аугсбурга”, чем “Шальке”. “Кнаппен” ни в чем не уступали “Аугсбургу” и во втором тайме забили два гола. Игроки “Шальке” сделали это с изяществом, несвойственной последней команде чемпионата. Сначала Раман перехватил неудачный пас назад от Удуохая и тонко переиграл Гикевича, а затем Сердар и Бужеляб в узком пространстве у чужих ворот разыграли голевую комбинацию.

Ко второму голу гостей “Аугсбург” уже был в меньшинстве из-за удаления Нидерлехнера, но даже играя вдесятером хозяевам удалось создать два хороших голевых момента: Хедира с шести метров не попал по воротам, а затем с хорошей позиции смазал Рихтер.

Затем “Шальке” упустил шанс сделать счет 3:1 и… пропустила гол в свои ворота на 90+3 минуте. Марко Рихтер оказался сам перед воротами Ферманна после навеса с фланга Грегорича и спас для своей команды ничью, точно пробив головой.

2:2. “Шальке” снова без победы.

Бундеслига, 11-й тур. Аугсбург, “ВВК Арена”

“Аугсбург” – “Шальке” 2:2

Голы: Сердар 32 (авт), Рихтер 90+3 – Раман 52, Бужеляб 61

“Аугсбург”: Гикевич – Гумны (Финнбогасон 71), Гауэлеу, Хедира, Удуохай – Фрамбергер, Груэсо (Грегорич 71), Штробль (Рихтер 59, Оксфорд 90+6), Калиджури – Нидерлехнер, Варгас

“Шальке”: Ферманн – Очипка, Кабак, Сане, Стамбули – Сердар, Маскарель – Раман (Скрцибски 82), Бужеляб, Шепф – Ут (Боздоган 19, Настасич 89)

Предупреждения: Нидерлехнер 45+4, Нидерлехнер 53, Хедира 77 – Ут 45+5, Кабак 64, Ферманн 81, Скрцибски 90

Удаление: Нидерлехнер 53

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В статье: Шальке (Гельзенкирхен) Бундеслига Чемпионат Германии Аугсбург Марк Ут
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