Бундеслига. Байер стал лидером чемпионата после победы над Хоффенхаймом

На данный момент “Байер” – самая стабильная команда Бундеслиги. Леверкузен выиграл семь из восьми последних матчей чемпионата Германии и стал единоличным лидером после 11 туров. “РБ Лейпциг” и “Бавария” уже проиграли по одному матчу, Дортмунд – четыре раза, только “Вольфсбург”, помимо “Байера” остается единственной командой без поражений, но “волки” выиграли на два матча меньше.

Последний матч “Байера” получился очень зрелищным. “Хоффенхайм” – не из тех команд, которые глубоко защищаются у своих ворот, и сумасшедший гол Бэйли на четвертой минуте только вынудил гостей играть открытее. Ямаец разыграл с Амири угловой, немного сместился к воротам и фантастическим ударом забросил мяч за шиворот Бауманну.

Первым в матче должен был забивать “Хоффенхайм”, но Гриллич с двух метров головой ударил выше.

Первый гол Бэйли обескуражил “Хоффенхайм”. Леверкузен не реализовал несколько перспективных контратак, и забил свой второй гол, только воспользовавшись ошибкой соперника. Крамарич зря с чужой половины поля попытался вернуть мяч Бауманну, Бэйли сыграл на перехвате и переиграл кипера “Хоффенхайма”.

Тут же гости едва не отыгрались, но Руди не сумел переиграть Градецки. Команды слишком увлеклись обоюдными атаками, но в финальной стадии принимали неправильные решения. Счет мог бы быть крупнее.

“Хоффенхайм” не мог забить свои очевидные моменты, но залетело то, что обычно не залетает. Уже после перерыва Баумгартнер решился на дальний удар, попал, и вернул интригу в матч – 2:1.

Однако интрига продержалась совсем недавно. Шикарный гол соорудили Шик и Виртц. Чешский форвард остановил пяткой мяч в штрафной “Хоффенхайма”, а 17-летний Виртц, движениями, напоминающими танцами, ушел от подкатов двух игроков “Хоффенхайма” и забил третий гол “Байера” в ворота Бауманна.

Гости эмоционально не смогли совладать с третьим голом Леверкузена, посыпались желтые карточки, а с ними и удаление – “Хоффенхайм” доигрывал матч вдевятером.

“Хоффенхайму” не удалось избежать разгрома. Перед финальным свистком Нордтвейт руками отбил удар Беллараби, и Аларио реализовал пенальти.

4:1. “Байер” Леверкузен на вершине турнирной таблицы.

Бундеслига, 11-й тур. Леверкузен, “БайАрена”

“Байер” Леверкузен – “Хоффенхайм” 4:1

Голы: Бэйли 4, Бэйли 27, Виртц 55, Аларио 90+2 (пен.) – Баумгартнер 58

“Байер”: Градецки – Ларс Бендер (Вайзер 75), Та, Тапсоба, Синкгравен (Венделл 66) – Виртц, Баумгартлингер (Драгович 83), Амири – Бэйли (Беллараби 75), Шик (Аларио 66), Диаби

“Хоффенхайм”: Бауманн – Сессеньон, Нордтвейт, Фогт, Пош – Руди (Сков 46) – Баумгартнер (Гачинович 76), Самассеку (Богарде 86), Бебу (Бельфодиль 59) – Гриллич, Крамарич (Акпогума 76)

Предупреждения: Диаби 31, Синкгравен 35, амири 74 – Гриллич 38, Пош 58, Гриллич 64, Фогт 74, Пош 79, Нордтвейт 90+1

Удаления: Гриллич 64, Пош 79