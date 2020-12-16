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Айнтрахт - Боруссия Менхенгладбах 3:3. Обзор матча и видео голов
Айнтрахт – Боруссия Менхенгладбах ⋉ 3:3 ⋊ Видео и обзор матча ⋙ 15 декабря ⋇ Бундеслига на UA-Футбол
“Айнтрахт” и “Боруссия” Менхенгладбах устроили увлекательный голевой спектакль в 12-м туре Бундеслиги. Капитан Гладбаха Ларс Штиндль потрясающим ударом со штрафного забил первый гол в матче, но Франкфурт еще до перерыва забил три мяча в ответ благодаря действиям Силвы и Баркока. Однако в самом конце матча “Айнтрахт” умудрился упустить победу. После удаление Абрахама хозяева не справились с давлением Гладбаха и Ларс Штиндль в самом конце игры забил еще два гола. Ничья, как победа для “Боруссия”, и как поражение для “Айнтрахта”.
Чемпионат Германии, 12-й тур. Франкфурт, “Дойче Банк Парк”
Голы: Силва 21 (пен.), Силва 24, Баркок 32 – Штиндль 14, Штиндль 90 (пен.), Штиндль 90+5
Удаление: Абрахам 81
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