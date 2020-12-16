  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Айнтрахт - Боруссия Менхенгладбах 3:3. Обзор матча и видео голов
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Айнтрахт - Боруссия Менхенгладбах 3:3. Обзор матча и видео голов

Германия
(1 голосов)

Айнтрахт – Боруссия Менхенгладбах ⋉ 3:3 ⋊ Видео и обзор матча ⋙ 15 декабря ⋇ Бундеслига на UA-Футбол

Айнтрахт - Боруссия Менхенгладбах 3:3. Обзор матча и видео голов
UA-Футбол
Новина українською

“Айнтрахт” и “Боруссия” Менхенгладбах устроили увлекательный голевой спектакль в 12-м туре Бундеслиги. Капитан Гладбаха Ларс Штиндль потрясающим ударом со штрафного забил первый гол в матче, но Франкфурт еще до перерыва забил три мяча в ответ благодаря действиям Силвы и Баркока. Однако в самом конце матча “Айнтрахт” умудрился упустить победу. После удаление Абрахама хозяева не справились с давлением Гладбаха и Ларс Штиндль в самом конце игры забил еще два гола. Ничья, как победа для “Боруссия”, и как поражение для “Айнтрахта”.

Чемпионат Германии, 12-й тур. Франкфурт, “Дойче Банк Парк”

“Айнтрайт” Франкфурт – “Боруссия” Менхенгладбах 3:3

Голы: Силва 21 (пен.), Силва 24, Баркок 32 – Штиндль 14, Штиндль 90 (пен.), Штиндль 90+5

Удаление: Абрахам 81

Если у вас не видно видео, откройте плеер по прямой ссылке здесь.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ларс Штиндль Боруссия (Менхенгладбах) Бундеслига Чемпионат Германии видео Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Андре Силва
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...