Айнтрахт - Боруссия Менхенгладбах 3:3. Обзор матча и видео голов

“Айнтрахт” и “Боруссия” Менхенгладбах устроили увлекательный голевой спектакль в 12-м туре Бундеслиги. Капитан Гладбаха Ларс Штиндль потрясающим ударом со штрафного забил первый гол в матче, но Франкфурт еще до перерыва забил три мяча в ответ благодаря действиям Силвы и Баркока. Однако в самом конце матча “Айнтрахт” умудрился упустить победу. После удаление Абрахама хозяева не справились с давлением Гладбаха и Ларс Штиндль в самом конце игры забил еще два гола. Ничья, как победа для “Боруссия”, и как поражение для “Айнтрахта”.

Чемпионат Германии, 12-й тур. Франкфурт, “Дойче Банк Парк”

“Айнтрайт” Франкфурт – “Боруссия” Менхенгладбах 3:3

Голы: Силва 21 (пен.), Силва 24, Баркок 32 – Штиндль 14, Штиндль 90 (пен.), Штиндль 90+5

Удаление: Абрахам 81