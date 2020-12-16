Чупо-Мотинг уже третий год сидит в запасе. И его всё устраивает

Это история человека, который практически до тридцати лет не играл в топовых клубах европейских чемпионатов. Он даже не был постоянным и стабильным игроком стартового состава в нескольких из своих команд. А теперь в активе Эрика-Максима Чупо-Мотинга есть два сезона за ПСЖ и трансфер в "Баварию", где он играет сейчас.

Его отец был камерунским баскетболистом, а мама родилась и выросла в Германии. Сам Чупо-Мотинг появился на свет в немецком Гамбурге и перед тем, как оказаться в академии одноименного клуба, молодой хавбек занимался в "Тевтонии 05", "Алтоне 93" и "Санкт-Паули". В 2004 году в возрасте пятнадцати лет его заметили скауты "Гамбурга" и позвали к себе.

К основе его подпустили далеко не сразу, потому приходилось играть во второй команде, выступавшей в Региональлиге "Север", четвертый уровень немецких футбольных лиг. Свой дебютный матч в Бундеслиге Чупо-Мотинг провел в августе 2007 года, когда ему дали двадцать минут в матче против "Ганновера". Спустя пару месяцев Эрик-Максим получил престижный приз имени Фритца-Вальтера: он занял второе место в списке лучших игроков до восемнадцати лет, уступив лишь Марко Марину.

В сезоне 2009/2010 его даже отдали в "Нюрнберг" на правах аренды, которая помогла ему найти себя. Эксперты назвали тот сезон "солидным" и "удачным", но возвращение в Гамбург не удалось. Все три сезона, что он провел в клубе, который его воспитал, камерунец болтался между первой и второй командами, лишь изредка получая игровое время в Бундеслиге.

Со своим тренером по ПСЖ Томасом Тухелем Чупо-Мотинг пересекся в "Майнце", причем помог случай. "Гамбург" хотел отдать парня в "Кельн", но переходу помешал сломавшийся факс. Его починили, документы были отправлены, но опоздали на двенадцать минут. Игрок остался в "Гамбурге", большую часть времени провел в резерве, а летом бесплатно достался парням из "Опель Арены".

С Томасом Тухелем Эрик по-настоящему расцвел. Он стал игроком стартового состава и в двух сезонах из трех – 2011/2012 и 2013/2014 – забивал по десять мячей. Чемпионат 2012/2013 практически полностью выпал из карьеры камерунца из-за травмы колена, помешавшей ему набрать форму. Двадцать мячей в 74 матчах привлекли внимание более сильного немецкого клуба – "Шальке 04". В "Майнце" уже ничего не держало: Тухель решил покинуть клуб, а Чупо-Мотинг не захотел продлевать контракт. "Синим" он достался бесплатно.

В составе "Шальке 04" за три года Эрик-Максим сыграл в 82 матчах, забил 18 голов и отдал 14 голевых передач. Клуб из Гельзенкирхена попадал в Лигу Европы, но не это было самое главное. Тогда это была команда, которая ставила перед собой высокие задачи, а не боролась за право остаться в элите. Рядом с Чупо-Мотингом играл нестареющий Клаас-Ян Хунтелар, а также сразу две восходящие звезды: Лерой Сане и Леон Горетцка, с которыми он воссоединился этим летом. Сезон 2016/2017 был провален: лишь десятое место, контракт с "горняками" закончился, и камерунец решил продолжить свой путь в другом месте.

После Германии игрок отправился в Англию. Он оказался в "Сток Сити", клубе, чьи цели – забраться как можно выше в таблице, но если не получится, то и ладно. Главное – не вылететь. Спойлер: как раз это у них не получилось. Чупо-Мотинг начал неплохо: уже в четвертом матче в новой для себя лиге сделал дубль в ворота "Манчестер Юнайтед". Затем была долгая засуха и гол в ворота "Брайтона". Еще по голу было забито "Вест Бромвичу" и "Эвертону", а между ними – продолжительная засуха. Как назло еще случилась травма, а тем временем "гончары" медленно шли ко дну. Обеим сторонам уже к весне стало понятно, что далее им не по пути. Клуб провалил сезон, игрок также не мог его записать в актив. Что обычно происходит в таких случаях? Расставание. Куда может пойти игрок? На понижение. Но точно не в ПСЖ.

Однако Чупо-Мотинг оказался именно в Париже. Человек, который за свою карьеру не выиграл ни одного титула или кубка, вдруг оказался в клубе, который любит все дорогое, блестящее и много финтящее. Здесь сошлось сразу несколько факторов: главным тренером парижан был старый знакомый Томас Тухель, ему нужен был игрок-универсал для глубины состава, а если он достанется еще и бесплатно, то прекрасно. Эрик молча согласился на все финансовые и игровые условия, подписав себе контракт запасного, который лишь изредка будет появляться на поле.

В Париже Чупо-Мотинг запомнился тем, что сходу стал другом для всех игроков, пахал на тренировках так, как будто бы у него два сердца, выиграл с ПСЖ все внутренние титулы, не забил с одного метра в уже осиротевшие ворота и забил самый важный гол в своей жизни. В четвертьфинале Лиги чемпионов именно его мяч в ворота "Аталанты" позволил команде Тухеля пройти дальше.

"У него очень позитивный характер, высший класс, – описал Эрика-Чупо Мотинга Томас Тухель. – Он может оказать влияние уже через минуту. Он никогда не теряет надежды и может изменить ситуацию даже не покидая скамейки запасных". Поговаривают, что в раздевалке камерунец – душа компании, идеальный партнер, который никогда не скажет плохого слова даже несмотря на то, что игрового времени у него совсем мало.

После завершения своего второго сезона в Париже сторонам пришлось сесть за стол переговоров. Игрок хотел контракт больше чем на год, ему предлагали лишь такой и 3,6 млн евро за сезон. Вновь универсал покидал команду в качестве свободного игрока. Среди возможных будущих клубов назывались лишь команды средней руки, но на самом деле агент игрока и по совместительству его отец уже вовсю вел переговоры. С мюнхенской "Баварией".

Интересный факт: Эрик-Максим Чупо-Мотинг – игрок, за которого ни разу не платили при трансфере. Всем своим клубам он доставался бесплатно. Только лишь "Нюрнберг" платил за его аренду 50 тысяч евро. После перехода об этом сказал спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич: "Он даст нам необходимую глубину состава в центре атаки. Эрик получил хороший опыт в Париже, знает Бундеслигу и достался нам бесплатно. Так что все хорошо". Знал ли Салихамиджич, что свой первый гол в Бундеслиге Чупо-Мотинг забил именно в ворота "Баварии"? Это случилось 19 августа 2009 года и тогда форвард играл за "Нюрнберг".

В первом своем матче после возвращения в Германию Чупо-Мотинг вышел в Кубке Германии против клуба "Дюрен". "Бавария" победила 3:0, а камерунец сделал дубль и признался, что уже стал своим в Мюнхене: "Я счастлив своим дебютом за "Баварию". Я счастлив, что забил два гола. В кубковой игре тебе нужна только победа. Я горд вернуться в Германию и носить футболку "Баварии". Я уже чувствую себя на сто процентов игроком этого клуба. Сейчас я должен отдавать себя на все сто и давать результат на поле. Со временем становлюсь лучше и с оптимизмом смотрю в будущее".

"Запасной – это моя роль. Это вовсе не проблема", – сказал как-то Эрик-Максим Чупо-Мотинг, когда его спросили о роли дублера у Эдинсона Кавани и Мауро Икарди в ПСЖ. Сейчас в Мюнхене все происходит в очередной раз, только вместо уругвайца и аргентинца первую скрипку играет поляк Роберт Левандовский. И главное, что камерунца Чупо-Мотинга все устраивает.

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