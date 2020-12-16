Его не остановить. Роберт Левандовский забил 250-й гол в Бундеслиге

В матче Бундеслиги "Бавария" на своем поле принимает "Вольфсбург". Два гола смог забить Роберт Левандовский.

Первый его точный удар стал для него юбилейным - 250-м в Бундеслиге. По этом показателю поляк уступает только Герду Мюллеру и Клаусу Фишеру.

2️⃣5️⃣0️⃣ - @lewy_official is 3rd player to score 250 Bundesliga goals



365 - ????????Gerd Müller

268 - ????????Klaus Fischer

250 - ????????Robert Lewandowski (+1)#Bundesliga #FCBWOB — Gracenote Live (@GracenoteLive) December 16, 2020

Всего в своей профессиональной карьере Роберт смог забить 427 голов в 610-ти играх.