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Его не остановить. Роберт Левандовский забил 250-й гол в Бундеслиге

Германия
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Но стать первым практически невозможно

Его не остановить. Роберт Левандовский забил 250-й гол в Бундеслиге
UA-Футбол
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В матче Бундеслиги "Бавария" на своем поле принимает "Вольфсбург". Два гола смог забить Роберт Левандовский.

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Первый его точный удар стал для него юбилейным - 250-м в Бундеслиге. По этом показателю поляк уступает только Герду Мюллеру и Клаусу Фишеру.

Всего в своей профессиональной карьере Роберт смог забить 427 голов в 610-ти играх.

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В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен)
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