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Его не остановить. Роберт Левандовский забил 250-й гол в Бундеслиге
Но стать первым практически невозможно
В матче Бундеслиги "Бавария" на своем поле принимает "Вольфсбург". Два гола смог забить Роберт Левандовский.
Первый его точный удар стал для него юбилейным - 250-м в Бундеслиге. По этом показателю поляк уступает только Герду Мюллеру и Клаусу Фишеру.
2️⃣5️⃣0️⃣ - @lewy_official is 3rd player to score 250 Bundesliga goals— Gracenote Live (@GracenoteLive) December 16, 2020
365 - ????????Gerd Müller
268 - ????????Klaus Fischer
250 - ????????Robert Lewandowski (+1)#Bundesliga #FCBWOB
Всего в своей профессиональной карьере Роберт смог забить 427 голов в 610-ти играх.
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