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СМИ: Собослаи завтра пройдет медосмотр в Лейпциге

Германия
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Судя по всему, вопрос уже решен

СМИ: Собослаи завтра пройдет медосмотр в Лейпциге
UA-Футбол
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Доминик Собослаи - один из самых популярных молодых игроков на трансферном рынке. И судя по всему, он уже нашел новый клуб.

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По даным журналиста Фабрицио Романо, "РБ Лейпциг" согласовал с "Зальцубургом" переход игрока. Все детали и условия личного контракта уже согласованы.

Ожидается, что завтра футболист вместе с агентом прилетит в Германию, где пройдет медосмотр. Сумма трансфера должна составить 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Собослаи провел 20 матчей, забил восемь голов и отдал десять голевых передач.

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В статье: Зальцбург РБ Лейпциг Доминик Собослаи
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