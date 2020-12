СМИ: Собослаи завтра пройдет медосмотр в Лейпциге

Доминик Собослаи - один из самых популярных молодых игроков на трансферном рынке. И судя по всему, он уже нашел новый клуб.

По даным журналиста Фабрицио Романо, "РБ Лейпциг" согласовал с "Зальцубургом" переход игрока. Все детали и условия личного контракта уже согласованы.

Ожидается, что завтра футболист вместе с агентом прилетит в Германию, где пройдет медосмотр. Сумма трансфера должна составить 20 миллионов евро.

Dominik Szoboszlai to RB Leipzig, here we go! The decision has been made. The agreement with Salzburg is set to be completed - personal terms too. ⚪️????



Looks like tomorrow is ‘the day’. Szoboszlai and his agent are flying in Leipzig for medicals. More to come soon! #transfers