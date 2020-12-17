Флик: The Best? Левандовский и Нойер выиграют свои награды

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Ханс-Дитер Флик прокомментировал сегодняшнюю премию The Best-2020 после матча с "Вольфсбургом" (2:1). Цитирует немца Goal.com.

"С одной стороны Левандовский очень важен на поле, но он и лидер нашей команды. Его точка зрения действительно важна. Нойер и Роберт выиграют свои награды, мы ждем этого. Оба моих футболиста действительно этого заслуживают".