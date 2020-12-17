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Флик: The Best? Левандовский и Нойер выиграют свои награды

Германия
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Флик: The Best? Левандовский и Нойер выиграют свои награды
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Главный тренер мюнхенской "Баварии" Ханс-Дитер Флик прокомментировал сегодняшнюю премию The Best-2020 после матча с "Вольфсбургом" (2:1). Цитирует немца Goal.com.

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"С одной стороны Левандовский очень важен на поле, но он и лидер нашей команды. Его точка зрения действительно важна. Нойер и Роберт выиграют свои награды, мы ждем этого. Оба моих футболиста действительно этого заслуживают".

Помимо поляка, в тройку финалистов на премию лучшего игрока года вошли Криштиану Роналду и Лионель Месси. В ТОП-3 лучших вратарей попали Нойер, Алиссон и Ян Облак. Напомним, церемония вручения призов The Best состоится сегодня, 17 декабря.

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В статье: Роберт Левандовский Юрген Клопп Бавария (Мюнхен) Мануэль Нойер Ханси Флик FIFA: The Best
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Источник:
Goal.com

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