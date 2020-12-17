  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Байер продлил контракты с двумя основными игроками
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Байер продлил контракты с двумя основными игроками

Германия
(1 голосов)

Игроки продолжат карьеру в Германии

Байер продлил контракты с двумя основными игроками
Новина українською

"Байер" на официальном сайте объявил о продлении контрактов с полузащитником Муссой Диаби и защитником Эдмоном Тапсоба.

Новое соглашение 21-летнего Тапсоба с клубом рассчитано до 2026 года. 21-летний Диаби подписал контракт до 2025-го.

В нынешнем сезоне Мусса сыграл в 19 матчах, отметившись 5 голами и 6 ассистами. В активе Эдмонда 14 игр за команду.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Байер (Леверкузен) Мусса Диаби
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...