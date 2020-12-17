Байер продлил контракты с двумя основными игроками

"Байер" на официальном сайте объявил о продлении контрактов с полузащитником Муссой Диаби и защитником Эдмоном Тапсоба.

Новое соглашение 21-летнего Тапсоба с клубом рассчитано до 2026 года. 21-летний Диаби подписал контракт до 2025-го.

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Moussa Diaby and Edmond Tapsoba have signed contract extensions! pic.twitter.com/UzYQwBl4LU — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) December 17, 2020

В нынешнем сезоне Мусса сыграл в 19 матчах, отметившись 5 голами и 6 ассистами. В активе Эдмонда 14 игр за команду.