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Лейпциг подписал контракт с 20-летним полузащитником Зальцбурга

Германия
(1 голосов)

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Лейпциг подписал контракт с 20-летним полузащитником Зальцбурга
Новина українською

Атакующий полузащитник Зальцбурга Доминик Собослаи подписал контракт с РБ Лейпциг.

Клубы достигли договоренности друг с другом, а РБ Лейпциг согласовал все условия соглашения с 20-летним венгром. Сумма трансфера и длительность контракта пока неизвестны.

В текущем сезоне Доминик Собослаи провел за Зальцбург 21 матч во всех турнирах, в которых он забил 9 голов и отдал 10 результативных передач.

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В статье: Зальцбург РБ Лейпциг Доминик Собослаи
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Комментарии (2)
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ascent (Луксор)
17.12.2020 в 17:44
Не понятно, Ред Булл деньги что ли отмывает? Сами у себя купили?
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Artemanat (Кривой Рог)
17.12.2020 в 17:33
Это топ клуб,обкатывает молодежь в Зальцбурге,а потом в Бундеслигу! Ахметов бы взял купил команду в первой лиге Бельгии и молодежь не в Мариуполь,а туда отдавал в арену,если заиграл и нужен Шахтёру то можно вернуть,а не нужен продать
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