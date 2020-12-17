Лейпциг подписал контракт с 20-летним полузащитником Зальцбурга

Атакующий полузащитник Зальцбурга Доминик Собослаи подписал контракт с РБ Лейпциг.

Клубы достигли договоренности друг с другом, а РБ Лейпциг согласовал все условия соглашения с 20-летним венгром. Сумма трансфера и длительность контракта пока неизвестны.

В текущем сезоне Доминик Собослаи провел за Зальцбург 21 матч во всех турнирах, в которых он забил 9 голов и отдал 10 результативных передач.