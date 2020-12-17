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Лейпциг подписал контракт с 20-летним полузащитником Зальцбурга
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Атакующий полузащитник Зальцбурга Доминик Собослаи подписал контракт с РБ Лейпциг.
Клубы достигли договоренности друг с другом, а РБ Лейпциг согласовал все условия соглашения с 20-летним венгром. Сумма трансфера и длительность контракта пока неизвестны.
Welcome to Leipzig, Dominik! ????— RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) December 17, 2020
????⚪ #RBLeipzig pic.twitter.com/EwheX0pi0L
В текущем сезоне Доминик Собослаи провел за Зальцбург 21 матч во всех турнирах, в которых он забил 9 голов и отдал 10 результативных передач.
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Комментарии (2)
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ascent (Луксор)
17.12.2020 в 17:44
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Artemanat (Кривой Рог)
17.12.2020 в 17:33
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