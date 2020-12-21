Сборная мира-2020. Версия UA-Футбол. Центральный защитник и его резервист

Австрийский вундеркинд, родители которого не имеют австрийских корней, о чем несложно догадаться, в свое время стал рекордсменом "Баварии" по молодости своего дебюта на топ-уровне. Давид Алаба в семнадцатилетнем возрасте в течение 28 дней дебютировал поочередно в Кубке Германии, Бундеслиге и сразу же в плей-офф Лиги чемпионов 2009/2010! Причем в кубковом матче он уже спустя минуту пребывания на поле нашел Франка Рибери голевой передачей, что принесло победу над "Гройтер Фюрт" со счетом 6:2.

В национальной сборной Алаба дебютировал еще до первого выхода на поле в футболке основной команды "Баварии", 14-го октября 2009-го Австрия проиграла Франции на "Стад де Франс" (1:3), хотя уже было ясно, что команда выше третьего места не прыгнет. Давид на 79-й минуте заменил имевшего желтую карточку Кристиана Фукса.

В настоящий момент Алаба имеет свыше 70 матчей за сборную и 14 голов в активе. Также австрийцы квалифицировались в финальную стадию чемпионата Европы во второй раз кряду и сыграют летом 2021-го против сборных Украины, Нидерландов и Северной Македонии. Давид в национальной команде уже давно исполняет ключевую роль, являясь "иконой", впрочем оправдывающей свой статус.

Касательно успехов на поле конкретно в 2020-м году, однозначно стоит выделить победу в Лигу чемпионов, уже вторую для Давида. Алаба был на поле "от звонка до звонка" во всех пяти победных матчах команды Флика, включая первый поединок 1/8 финала против "Челси" (3:0 на выезде), который был сыгран еще в феврале. Также Давид поучаствовал в историческом разгроме "Барселоны" (8:2), хоть и с неприятной стороны, оформив автогол. Но его улыбка после того эпизода может служить лучшей иллюстрацией уверенности в себе игроков немецкого клуба, которые в дальнейшем просто уничтожили каталонцев.

Чемпионом Германии Давид Алаба стал летом 2020-го уже в девятый раз в карьере, всего лишь два внутренних чемпионата закончились для Алабы разочарованием в виде третьего и второго места. Но пока что австриец может похвастать тем, что при нем мюнхенский гранд никогда не опускался ниже пьедестала почета Бундеслиги. В 16 играх доигровки прошлого сезона, которые вошли в этот календарный год, Алаба был заменен лишь на 80-й минуте матча последнего тура против "Вольфсбурга" (4:0), а потеряла очки команда Ханси Флика только против "РБ Лейпциг" (0:0).

Осенью "Бавария" менее устрашающа в национальном чемпионате, где к 13-му туру оставляет надежды конкурентам, трижды сыграв вничью и даже проиграв однажды "Хоффенхайму" (1:4), в составе которого Алаба когда-то провел полгода в аренде. В том матче 27-го сентября Давид привычно играл левого центрального защитника в гибридной формации 4-2-3-1, выступая ключевой фигурой при начале атак своей команды. Увы, накопленная усталость по мотивам чудовищного графика все же сказалась, тем не менее, мюнхенцы быстро пришли в себя и продолжили штамповать победы. В частности, группу Лиги чемпионов 2020/21 они прошли на одном дыхании выиграв пять из шести матчей, а вничью сыграв лишь против "Атлетико" в Мадриде (1:1).

Единственную желтую карточку защитник Алаба получил в домашнем матче с "матрасниками" (4:0), еще раз подтвердив, что играет с головой и за счет выбора позиции, а не прибегая к грубости. Еще один "горчичник" догнал Давида в сборной, которая при нем в четырех матчах набрала десять очков и уверено выиграла группу, квалифицировавшись в элиту Лиги Наций. Вместе с очередным успешным отбором на Евро это делает Алабу главной надеждой нации и будущее лето наверняка станет определяющим для 28-летнего австрийца, все же возраст золотой и пора бы уже чего-то выиграть и со сборной. Однозначной победой станет для Австрии и выход в плей-офф, чему попытаются помешать подопечные Андрея Николаевича Шевченко, конечно же.

Ключевую роль Давида Алабы в сборной иллюстрирует также соотношение среднего количества его ударов по воротам соперника за матч. Если в клубе этот показатель равен 0.5, то в сборной вырастает сразу чуть ли не втрое (1.3). Всем давно известны основные скиллы Алабы и то, что штрафные под левую ногу в сборной Австрии, да и под правую тоже иногда, его. Также в числе достоинств лидера команды первый пас и контроль мяча, тогда как в отборе и действиях на втором этаже Давид не впечатляет. Впрочем, играть он за сборную, наверняка, будет в середине поля, где подобные навыки нужны лишь эпизодически.

Альтернатива на позиции: ВИРДЖИЛ ВАН ДЕЙК

В сборной прошлого года от UA-Футбол Вирджил безапелляционно занял место в основе, но сейчас включаем его лишь в резерв, помня о тяжелой травме, полученной в ливерпульском дерби. Сейчас целью Вирджила является как раз грядущее Евро, где он сыграет против Алабы и компании, на Ван Дейка буквально моляться в Нидерландах, сборная которых сильно зависима от своего лучшего игрока. В кои-то веки, такой статус носит защитник в исторически склонной к атаке команде "оранье". Правда, на тренерском мостике Франк Де Бур - фигура неоднозначная и противоречивая. Не исключено, что кому-то из игроков придется взять на себя часть, а может и все функции тренера уже по ходу большого турнира. Поэтому Ван Дейку, с высокой долей вероятности, еще и нужно будет стать "вождем" сборной следующим летом.

До травмы Вирджил был привычно на высоте, его практически невозможно обыграть один в один и на втором этаже, а каждый приход на стандарт в чужую штрафную провоцирует нервный срыв у оппонентов. Но сумеет ли Ван Дейк вернуться в строй достаточно быстро для набора формы, а главное, останется ли он хотя бы на прежнем своем уровне? Как бы то ни было, даже по сыгранному в 2020-м времени голландец заслуживает попадания в резерв нашей сборной года!