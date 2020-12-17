Ули Хенесс - знаковая личность для "Баварии". Мало кто дал клубу так много, как он.

В 70-е Ули был крутым нападающим и наколотил 86 голов в 239 матчах в Бундеслиге; по три раза выигрывал чемпионат и Кубок европейских чемпионов; побеждал на чемпионатах мира и Европы в составе сборной ФРГ.

В 1979 году, сразу после завершения карьеры футболиста, Хенесс занял место генерального директора "Баварии", которое сохранял вплоть до 2009-го, когда его выбрали президентом. За время его работы клуб 24 раза выиграл Бундеслигу, 14 раз - Кубок Германии и дважды - Лигу чемпионов.

В 2014-16 годах Хенессу пришлось отсидеть за налоговые махинации, однако выйдя на свободу он сразу же вернулся в кресло президента клуба - настолько высок его авторитет.

Так вот, этот легендарный человек, оказывается, еще и является собственником одного из самых успешных производителей колбасы на юге Германии! Hoeness-Wurst (HoWe) - торговая марка, которую вы точно видели, а может и смаковали, если бывали в Баварии. Помимо супермаркетов фирменные колбаски Хенесса продаются в большинстве сетей быстрого питания, вроде McDonald's.

Первую фабрику по производству колбасы Ули открыл еще в 1985 году неподалеку от Нюрнберга. С 2001-го бизнесом руководил его сын Флориан, и делал это так успешно, что сегодня Hoeness-Wurst - это свыше 350 работников и 4 млн колбасок в сутки. Годовой оборот компании достиг 45 млн евро или, если мерить продукцией, 10 тысяч тонн колбасок.

Интерес к мясу у Хенессов наследственный - отец Ули был мясником и держал свою лавку в Ульме. Тем не менее, когда он постарел, а никто из сыновей не пошел по его стопам, бизнес пришлось продать.

Как бы извиняясь за это, знаменитый функционер развивал Hoeness-Wurst, даже будучи по горло занятым в клубе. Так, колбаски его торговой марки уже давно продаются во время матчей на "Альянц Арене", в ВИП-ложах и спортбарах-партнерах "Баварии". При этом цены на них, мягко говоря, не самые демократичные. Колбаски на матчах "Баварии" уже давно самые дорогие в Бундеслиге со значительным отрывом.

Также их в обильном количестве поставляют для разнообразных празднований в клубе. Например, в этом году после победы в финале Лиги чемпионов над "ПСЖ" Hoeness-Wurst прислала в клуб 40 кг своей продукции. Томас Мюллер, коренной баварец, признавался, что просто ее обожает.

Теперь, когда Ули 68 лет и он почти отошел от дел в клубе, он по полной сконцентрировался на мясном бизнесе. Его даже стали замечать в супермаркетах, куда он приходит просто посмотреть, правильно ли выставлен его товар. Когда ему что-то не нравится, Хенесс может лично взять и поправить. Сотрудники супермаркетов опасаются вступать с ним в перепалку - характер у Ули взрывоопасный, это всем давно известно.

Максимум, что позволила себе сеть маркетов Aldi - это по-доброму потроллить знаменитость в твиттере. На следующее утро после марш-броска Ули по магазинам, они написали: "Хенесс выставил свои сосиски по схеме 4-4-2. Хватит ли этого для победы?"