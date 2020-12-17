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Левандовский: Выиграть награду лучшего игрока в эпоху Месси и Роналду - нечто особенное

Германия
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Левандовский: Выиграть награду лучшего игрока в эпоху Месси и Роналду - нечто особенное
UA-Футбол
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Форвард "Баварии" Роберт Левандовский прокомментировал получение награды лучшего игрока года по версии ФИФА.

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"Невероятные чувства. Сегодня - большой день для меня и для всей команды. Выиграть награду лучшего игрока в эпоху Месси и Роналду - нечто особенное.

Мы выиграли все трофеи в этом году, но главный приз - победа в Лиге Чемпионов. Победа в этом турнире показала мне, что если ты идешь за своей мечтой, то всегда будешь вознагражден", - заявил Левандовский.

Отметим, что в октябре Роберт был признан лучшим игроком сезона по версии УЕФА.

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В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен)
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