Левандовский: Выиграть награду лучшего игрока в эпоху Месси и Роналду - нечто особенное

Форвард "Баварии" Роберт Левандовский прокомментировал получение награды лучшего игрока года по версии ФИФА.

Читайте также Роберт Левандовский - игрок года по версии ФИФА

"Невероятные чувства. Сегодня - большой день для меня и для всей команды. Выиграть награду лучшего игрока в эпоху Месси и Роналду - нечто особенное.

Мы выиграли все трофеи в этом году, но главный приз - победа в Лиге Чемпионов. Победа в этом турнире показала мне, что если ты идешь за своей мечтой, то всегда будешь вознагражден", - заявил Левандовский.

Отметим, что в октябре Роберт был признан лучшим игроком сезона по версии УЕФА.