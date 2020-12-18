  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Баум покинул пост главного тренера Шальке
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Баум покинул пост главного тренера Шальке

Германия
(1 голосов)

Тренер не смог одержать ни единой победы

Баум покинул пост главного тренера Шальке
Новина українською

"Шальке" рассторг контракт с главным тренером команды Мануэлем Баумом.

Ближайшие матчи команда из Гельзенкирхена проведет под руководством Хуба Стевенса.

Баум начал работать с "Шальке" с конца сентября и за девять матчей его команда ни разу не одержала победы.

Сейчас команда распологается на 18-й строчке в турнирной таблице Бундеслиги.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шальке 04 Мануэль Баум
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...