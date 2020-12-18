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Баум покинул пост главного тренера Шальке
Тренер не смог одержать ни единой победы
"Шальке" рассторг контракт с главным тренером команды Мануэлем Баумом.
Manuel #Baum has been relieved of his duties as head coach ⤵️— FC Schalke 04 (@s04_en) December 18, 2020
Ближайшие матчи команда из Гельзенкирхена проведет под руководством Хуба Стевенса.
Баум начал работать с "Шальке" с конца сентября и за девять матчей его команда ни разу не одержала победы.
Сейчас команда распологается на 18-й строчке в турнирной таблице Бундеслиги.
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