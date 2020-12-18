Баум покинул пост главного тренера Шальке

"Шальке" рассторг контракт с главным тренером команды Мануэлем Баумом.

Manuel #Baum has been relieved of his duties as head coach ⤵️ — FC Schalke 04 (@s04_en) December 18, 2020

Ближайшие матчи команда из Гельзенкирхена проведет под руководством Хуба Стевенса.

Баум начал работать с "Шальке" с конца сентября и за девять матчей его команда ни разу не одержала победы.

Сейчас команда распологается на 18-й строчке в турнирной таблице Бундеслиги.