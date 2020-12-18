Германия
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Ницца продлила контракт с 37-летним Данте
Длительность соглашения пока неизвестна
Ницца подписала новый контракт с Данте. Текущее соглашение игрока заканчивается в июне 2021 года
37-летний защитник сейчас восстанавливается от травмы крестообразной связки, которую он получил в матче против "Анже" 1 ноября.
????????????— OGC Nice (@ogcnice) December 18, 2020
Fierté partagée capitaine @dante_bonfim, hâte de te revoir sur les terrains... en ????&⚫️ !
Baietaaaa ????#VamosDante #OGCNice https://t.co/it7LGO6Wr2
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