  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Ницца продлила контракт с 37-летним Данте
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ницца продлила контракт с 37-летним Данте

Германия
(1 голосов)

Длительность соглашения пока неизвестна

Ницца продлила контракт с 37-летним Данте
Новина українською

Ницца подписала новый контракт с Данте. Текущее соглашение игрока заканчивается в июне 2021 года

37-летний защитник сейчас восстанавливается от травмы крестообразной связки, которую он получил в матче против "Анже" 1 ноября.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ницца Ницца (Франция) Данте Бонфим
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...