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Пять голов в трех матчах. Эрлинг Холанд - игрок месяца в Бундеслиге
Норвежец продолжает уничтожать соперников
Бундеслига подвела итоги ноября. Был выбран лучший футболист последнего осеннего месяца - Эрлинг Холанд.
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Молодой нападающий "Боруссии" провел в ноябре три матча и смог отличиться пятью голами. Четыре раза пострадала "Герта".
Ihr habt entschieden! @BVB-Stürmer @ErlingHaaland ist der Spieler des Monats November! ???????? #BundesligaPOTM #FIFA21 @EAFussball pic.twitter.com/utWH292oIn— BUNDESLIGA (@Bundesliga_DE) December 18, 2020
Также отметим, что совсем недавно Холанд получил
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