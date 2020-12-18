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Пять голов в трех матчах. Эрлинг Холанд - игрок месяца в Бундеслиге

Германия
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Норвежец продолжает уничтожать соперников

Пять голов в трех матчах. Эрлинг Холанд - игрок месяца в Бундеслиге
UA-Футбол
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Бундеслига подвела итоги ноября. Был выбран лучший футболист последнего осеннего месяца - Эрлинг Холанд.

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Молодой нападающий "Боруссии" провел в ноябре три матча и смог отличиться пятью голами. Четыре раза пострадала "Герта".

Также отметим, что совсем недавно Холанд получил награду Golden Boy.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Эрлинг Холанд
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