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Байер – Бавария. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 13-го тура Бундеслиги
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Журналисты UA-Футбол прокомментируют центральный поединок 13-го тура чемпионата Германии между леверкузенским "Байером" и мюнхенской "Баварией".
Встреча двух Bayern, встреча лидеров чемпионата! Все прекрасно понимают, что "Бавария" не привыкла занимать какое-либо место в турнирной таблице, кроме первого, поэтому данный матч обещает быть очень интересным. Сумеет ли грозный "Байер" дать отпор фавориту? Воспользуются ли мюнхенцы кадровыми проблемами соперника? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 19 декабря – в 19:25 по киевскому времени.
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