Байер – Бавария. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 13-го тура Бундеслиги

Журналисты UA-Футбол прокомментируют центральный поединок 13-го тура чемпионата Германии между леверкузенским "Байером" и мюнхенской "Баварией".

Встреча двух Bayern, встреча лидеров чемпионата! Все прекрасно понимают, что "Бавария" не привыкла занимать какое-либо место в турнирной таблице, кроме первого, поэтому данный матч обещает быть очень интересным. Сумеет ли грозный "Байер" дать отпор фавориту? Воспользуются ли мюнхенцы кадровыми проблемами соперника? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 19 декабря – в 19:25 по киевскому времени.