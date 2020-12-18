  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Байер – Бавария. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 13-го тура Бундеслиги
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Байер – Бавария. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 13-го тура Бундеслиги

Германия
(1 голосов)

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок

Байер – Бавария. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 13-го тура Бундеслиги
UA-Футбол
Новина українською

Журналисты UA-Футбол прокомментируют центральный поединок 13-го тура чемпионата Германии между леверкузенским "Байером" и мюнхенской "Баварией".

Читайте такжеСборная мира-2020. Версия UA-Футбол. Вратарь

Встреча двух Bayern, встреча лидеров чемпионата! Все прекрасно понимают, что "Бавария" не привыкла занимать какое-либо место в турнирной таблице, кроме первого, поэтому данный матч обещает быть очень интересным. Сумеет ли грозный "Байер" дать отпор фавориту? Воспользуются ли мюнхенцы кадровыми проблемами соперника? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 19 декабря – в 19:25 по киевскому времени.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роберт Левандовский Томас Мюллер Бавария (Мюнхен) Бундеслига Чемпионат Германии Байер (Леверкузен) Ханси Флик Трансляция Аудио онлайн стрим
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...