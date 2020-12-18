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16-летний Мукоко стал самым молодым автором гола в истории Бундеслиги

Германия
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Достижение, которое будет сложно побить

16-летний Мукоко стал самым молодым автором гола в истории Бундеслиги
UA-Футбол
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Форвард "Боруссии" Юссуфа Мукоко забил свой первый гол на взрослом уровне. Это позволило ему установить очередной рекорд.

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Нападающий стал самым молодым автором гола в истории Бундеслиги. На момент точного удара ему исполнилось 16 лет и 28 дней.

Отметим, что до этого Мукоко стал самым молодым дебютантом немецкого чемпионата и Лиги Чемпионов.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Юссуфа Мукоко
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