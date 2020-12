16-летний Мукоко стал самым молодым автором гола в истории Бундеслиги

Форвард "Боруссии" Юссуфа Мукоко забил свой первый гол на взрослом уровне. Это позволило ему установить очередной рекорд.

Нападающий стал самым молодым автором гола в истории Бундеслиги. На момент точного удара ему исполнилось 16 лет и 28 дней.

1 – Youssoufa #Moukoko scores his 1st @Bundesliga_EN goal. At the age of 16y 28d, he becomes the youngest goal scorer in Bundesliga history. Historic. #FCUBVB pic.twitter.com/YTqzMgo8EC