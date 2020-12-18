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16-летний Мукоко стал самым молодым автором гола в истории Бундеслиги
Достижение, которое будет сложно побить
Форвард "Боруссии" Юссуфа Мукоко забил свой первый гол на взрослом уровне. Это позволило ему установить очередной рекорд.
Нападающий стал самым молодым автором гола в истории Бундеслиги. На момент точного удара ему исполнилось 16 лет и 28 дней.
1 – Youssoufa #Moukoko scores his 1st @Bundesliga_EN goal. At the age of 16y 28d, he becomes the youngest goal scorer in Bundesliga history. Historic. #FCUBVB pic.twitter.com/YTqzMgo8EC— OptaFranz (@OptaFranz) December 18, 2020
GOAL! 1-1!— Borussen ✍???? (@BorussenEdits) December 18, 2020
⚽️ Yousouffa #Moukoko
????️ @RaphGuerreiro
What a strike to become the youngest Bundesliga goalscorer!#FCUBVB pic.twitter.com/A8Jb8mh14g
Отметим, что до этого Мукоко стал самым молодым дебютантом немецкого чемпионата и Лиги Чемпионов.
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