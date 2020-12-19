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Байер - Бавария. Смотреть онлайн видеотрансляцию матча Бундеслиги

Германия
(2 голосов)

Матч тринадцатого тура Бундеслиги – в прямом эфире

Байер - Бавария. Смотреть онлайн видеотрансляцию матча Бундеслиги
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В центральном матче 13-го тура Бундеслиги между собой встретятся лидеры чемпионата “Байер” Леверкузен и “Бавария” Мюнхен. “Байер” еще ни разу не проигрывал в новом сезоне и готов играть с требл-чемпионов с позиции силы. Получится ли это у Леверкузена?

Чемпионат Германии, тринадцатый тур

19 декабря. Леверкузен, “БайАрена”

“Байер” Леверкузен 19:30 “Бавария”

Читайте такжеБайер - Бавария. Анонс и прогноз на матч Бундеслиги

Якщо у вас не видно онлайн вище, відкрийте плеєр з трансляцією за прямим посиланням тут.

Трансляция этого и других матчей чемпионатов Испании, Германии и Франции доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка «Максимальная». Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Бундеслига Чемпионат Германии Байер (Леверкузен)
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