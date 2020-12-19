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Бундеслига. Кельн остановил Лейпциг, Хоффенхайм обыграл Гладбах, 29 матчей без побед у Шальке

Германия
(1 голосов)

А также долгожданная победа Айнтрахта и успех Вердера

Бундеслига. Кельн остановил Лейпциг, Хоффенхайм обыграл Гладбах, 29 матчей без побед у Шальке
Борис Сорокін Автор UA-Футбол

Бундеслига, 13-й тур

Лейпциг, “Ред Булл Арена”

“РБ Лейпциг” – “Кельн” 0:0

“РБ Лейпциг”: Гулачи – Орбан, Упамекано, Хальстенберг – Мукиэле, Адамс, Кампль (Борковски 81), Анхелиньо – Айдара (Серлот 62), Забитцер (Ольмо 46) – Поульсен (Форсберг 46)

“Кельн”: Тимо Хорн – Каттербах (Яннес Хорн 90), Борнаув, Мере, Вольф (Шмитц 84) – Скири – Тильманн, Озджан, Реджбечай, Дрекслер (Хектор 72) – Дуда

Предупреждение: Халсьтенберг 84

Менхенгладбах, “Боруссия-Парк”

“Боруссия” Менхенгладбах – “Хоффенхайм” 1:2

Голы: Штиндль 34 (пен.) – Крамарич 75, Сессеньон 86

“Боруссия”: Зоммер – Лайнер, Гинтер, Эльведи, Лазаро – Крамер, Нойхаус (Закария 83) – Херрманн (Вольф 74), Штиндль (Траоре 88), Тюрам – Эмболо

“Хоффенхайм”: Бауманн – Сессеньон, Фогт, Нордтвейт, Пош (Акпогума 79) – Гриллич (Адамян 85), Гайгер (Руди 46) – Баумгартнер, Крамарич, Сков (Даббур 71) – Бельфодиль (Бебу 71)

Предупреждения: Гинтер 90+3 – Гайгер 38, Пош 79, руди 88

Удаление: Тюрам 78

Аугсбург, “ВВК Арена”

“Аугсбург” – “Айнтрахт” Франкфурт 0:2

Голы: Фрамбергер 53 (авт.), Ильзанкер 87

“Аугсбург”: Гикевич – Фрамбергер, Гауэлеу, Удуохай, Яго (Штробль 78) – Рихтер, Хедира, Груэсо (Грегорич 78), Калиджури – Нидерлехнер (Варгас 66), Финнбогасон

“Айнтрахт”: Трапп – Хинтереггер, Тута – Костич (Чендлер 89), Роде (Ильзанкер 70), Соу, Дурм – Юнес (Дост 76), Баркок (Хрустич 77) – Силва (Цубер 76)

Предупреждения: Калиджури 89 – Соу 30, Баркок 56, Роде 67, Хинтереггер 72

Гельзенкирхен, “Фельтинс-Арена”

“Шальке” – “Арминия” Билефельд 0:1

Гол: Клос 53

“Шальке”: Ферманн – Стамбули, Кабак, Сане, Очипка – Шепф (Кутуджу 70), Маскарель (Чау 15), Сердар, Мендиль (Скрцибски 70) – Бужеляб (Арит 55), Раман

“Арминия”: Ортега – Де Медина, ван дер Хоорн, Пайпер, Брюннер (Суку 81) – Гебауэр, Хартель (Кунзе 81), Притль, Доан – Кордова (Зойферт 88), Клос (Шипплок 71)

Предупреждения: Очипка 26, Сердар 57, Мендиль 60, Арит 84, Раман 90, Сане 90+6 – Притль 31, Пайпер 55, Брюннер 66, Шипплок 74, Доан 86

Майнц, “Опель Арена”

“Майнц” – “Вердер” Бремен 0:1

Гол: Динкчи 90

“Майнц”: Центнер – Сен-Жюст, Хак, Ньякате – Кунде (Баррейро 69) – Фернандеш (Чжи 85), Боэтиюс, Штегер (Латца 79), Аарон Мартин – Матета (Онисиво 79), Квайсон

“Вердер”: Павленка – Аугустинссон, Фридль, Топрак (Велькович 54), Гебре Селассие – Эггештайн, Грос, Мевальд – Осако (Чонг 72) – Шмид (Динкчи 86), Сарджент

Предупреждения: Баррейро 73, Ньякате 82 – Эггештайн 50, Грос 90+5

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В статье: Вердер (Бремен) Шальке (Гельзенкирхен) Боруссия (Менхенгладбах) Бундеслига Чемпионат Германии Майнц Хоффенхайм (Зинсхайм) Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Арминия (Билефельд) РБ Лейпциг Аугсбург Кёльн
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