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Бундеслига. Кельн остановил Лейпциг, Хоффенхайм обыграл Гладбах, 29 матчей без побед у Шальке
А также долгожданная победа Айнтрахта и успех Вердера
Бундеслига, 13-й тур
Лейпциг, “Ред Булл Арена”
“РБ Лейпциг” – “Кельн” 0:0
“РБ Лейпциг”: Гулачи – Орбан, Упамекано, Хальстенберг – Мукиэле, Адамс, Кампль (Борковски 81), Анхелиньо – Айдара (Серлот 62), Забитцер (Ольмо 46) – Поульсен (Форсберг 46)
“Кельн”: Тимо Хорн – Каттербах (Яннес Хорн 90), Борнаув, Мере, Вольф (Шмитц 84) – Скири – Тильманн, Озджан, Реджбечай, Дрекслер (Хектор 72) – Дуда
Предупреждение: Халсьтенберг 84
Менхенгладбах, “Боруссия-Парк”
“Боруссия” Менхенгладбах – “Хоффенхайм” 1:2
Голы: Штиндль 34 (пен.) – Крамарич 75, Сессеньон 86
“Боруссия”: Зоммер – Лайнер, Гинтер, Эльведи, Лазаро – Крамер, Нойхаус (Закария 83) – Херрманн (Вольф 74), Штиндль (Траоре 88), Тюрам – Эмболо
“Хоффенхайм”: Бауманн – Сессеньон, Фогт, Нордтвейт, Пош (Акпогума 79) – Гриллич (Адамян 85), Гайгер (Руди 46) – Баумгартнер, Крамарич, Сков (Даббур 71) – Бельфодиль (Бебу 71)
Предупреждения: Гинтер 90+3 – Гайгер 38, Пош 79, руди 88
Удаление: Тюрам 78
Аугсбург, “ВВК Арена”
“Аугсбург” – “Айнтрахт” Франкфурт 0:2
Голы: Фрамбергер 53 (авт.), Ильзанкер 87
“Аугсбург”: Гикевич – Фрамбергер, Гауэлеу, Удуохай, Яго (Штробль 78) – Рихтер, Хедира, Груэсо (Грегорич 78), Калиджури – Нидерлехнер (Варгас 66), Финнбогасон
“Айнтрахт”: Трапп – Хинтереггер, Тута – Костич (Чендлер 89), Роде (Ильзанкер 70), Соу, Дурм – Юнес (Дост 76), Баркок (Хрустич 77) – Силва (Цубер 76)
Предупреждения: Калиджури 89 – Соу 30, Баркок 56, Роде 67, Хинтереггер 72
Гельзенкирхен, “Фельтинс-Арена”
“Шальке” – “Арминия” Билефельд 0:1
Гол: Клос 53
“Шальке”: Ферманн – Стамбули, Кабак, Сане, Очипка – Шепф (Кутуджу 70), Маскарель (Чау 15), Сердар, Мендиль (Скрцибски 70) – Бужеляб (Арит 55), Раман
“Арминия”: Ортега – Де Медина, ван дер Хоорн, Пайпер, Брюннер (Суку 81) – Гебауэр, Хартель (Кунзе 81), Притль, Доан – Кордова (Зойферт 88), Клос (Шипплок 71)
Предупреждения: Очипка 26, Сердар 57, Мендиль 60, Арит 84, Раман 90, Сане 90+6 – Притль 31, Пайпер 55, Брюннер 66, Шипплок 74, Доан 86
Майнц, “Опель Арена”
“Майнц” – “Вердер” Бремен 0:1
Гол: Динкчи 90
“Майнц”: Центнер – Сен-Жюст, Хак, Ньякате – Кунде (Баррейро 69) – Фернандеш (Чжи 85), Боэтиюс, Штегер (Латца 79), Аарон Мартин – Матета (Онисиво 79), Квайсон
“Вердер”: Павленка – Аугустинссон, Фридль, Топрак (Велькович 54), Гебре Селассие – Эггештайн, Грос, Мевальд – Осако (Чонг 72) – Шмид (Динкчи 86), Сарджент
Предупреждения: Баррейро 73, Ньякате 82 – Эггештайн 50, Грос 90+5
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