Бундеслига. Байер - Бавария 1:2. Первое поражение Леверкузена, дубль лучшего игрока в мире

Перед двумя последними турами в 2020 году только два клуба в Бундеслиге не проиграли ни одного матча: “Вольфсбург” и “Байер”. Затем обе команды по очереди сыграли с “Баварией” и… проиграли свои матчи 1:2. Гол Левандовского на 90+3 минуте принес “Баварии” первое место в чемпионате перед зимней паузой. Также эту непростую победу можно расценивать как громогласное заявление: не дождетесь и в этом сезоне.

Перед началом матча руководство “Байера” вручило игрокам “Баварии” Нойеру и Левандовски памятные подарки, поздравив их с наградами ФИФА. Второй подарок “Байер” сделал “Баварии” перед самым перерывом. У гостей ничего не получалось в атаке, не было ни одного удара в створ, пока Градецки и Та не помешали друг другу, пытаясь прервать навес Мюллера с фланга. Левандовски остался сам перед пустыми воротами и не ему составило труда сравнять счет в матче.

К этому времени “Байер” выигрывал 1:0. Леверкузен забил девятый после стандарта. Амири разыграл угловой с Бэйли, и выполнил подачу в штрафную “Баварии”, где никем не прикрытый Шик забил красивейший гол, пушечно ударив с лета.

Леверкузен мог выжать из первого тайма больше, но в ногах игроках “Байера” чувствовалась усталость после игры посреди недели. Вингеры Бэйли и Диаби были не настолько резки в атаке, случались неточные передачи и ошибки в последних стадиях атак.

Для “Баварии” было не в новинку пропускать первой – с командой Ханси Флика это произошло уже в седьмом матче Бундеслиги подряд. Но ни одну из этих игр “Бавария” не проиграла.

В первом тайме у гостей сломался Коман, и гол, забитый Левандовским, действительно стал подарком судьбы. Однако после перерыва “Бавария” добавила. Был выстрел Гнабри, который потащил Градецки, а удар Мусиалы на себя приняла штанга.

“Байер” совсем утратил резкость в атаке, но нельзя сказать, что хозяева отсиживались у своих ворот. Зюле хорошо справлялся с Диаби, Эрнандес и Боатенг плотно работали с Шиком. Но что было заметно – у “Баварии” не было характерного для нее прессинга в середине поля. Пока на поле не появился Киммих.

Это была переломный момент в матче. Именно Киммих на 90+3 минуте запрессинговал Та, отобрал у защитника “Байера” мяч и выкатил его Левандовскому. У лучшего игрока года по версии ФИФА получился хороший удар, но помог и рикошет от Тапсобы. 2:1 – “Бавария” остается “Баварией”, Леверкузен остается Неверкузеном.

Бундеслига, 13-й тур. Леверкузен, “БайАрена”

“Байер” Леверкузен – “Бавария” 1:2

Голы: Шик 14 – Левандовски 43, Левандовски 90+3

“Байер”: Градецки – Драгович, Та, Тапсоба, Синкгравен – Виртц, Баумгартлингер, Амири – Бэйли (Демирбай 74), Шик (Аларио 82), Диаби

“Бавария”: Нойер – Дэвис, Эрнандес, Боатенг, Зюле – Алаба, Толиссо (Киммих 68) – Гнабри, Мюллер, Коман (Сане 32, Мусиала 69) – Левандовски

Предупреждения: Бєйли 72 – Гнабри 24