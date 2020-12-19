  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Игрок сборной Франции был удален за плевок в лицо соперника в матче Бундеслиги
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Игрок сборной Франции был удален за плевок в лицо соперника в матче Бундеслиги

Германия
(2 голосов)

После этого его команда пропустила и проиграла поединок

Игрок сборной Франции был удален за плевок в лицо соперника в матче Бундеслиги
Новина українською

На 77 минуте матча чемпионата Германии между "Боруссией" Менхенгладбах и "Хоффенхаймом" случилась словесная перепалка между Штефаном Пошем и Маркусом Тюрамом, после которой француз плюнул в лицо своему сопернику. Арбитр впоследствии пересмотрел этот момент на видеоповторе и удалил нападающего хозяев.

Это произошло через три минуты после того, как форвард гостей Андрей Крамарич сравнял счет в матче. А уже на 86-ой минуте "Хоффенхайм" вышел вперед и выиграл в этом поединке.

"Боруссия" М сейчас занимает восьмое место в Бундеслиге, уступая лидеру (на данный момент) "Байеру" 10 очков. "Деревенские" после победы поднялись на 11 место и имеют на три зачетных пункта меньше.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Бундеслига Национальная сборная Франции Маркус Тюрам Хоффенхайм
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Get French Football News

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (14)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Serega1111 (Киев)
19.12.2020 в 22:21
Вывезти негра из Африки просто. Вывести Африку из негра трудно, даже если он родился в Европе...
Ответить
+3
0
Леонід Скачков (Рівне)
19.12.2020 в 21:58
Зараз цієї чорноти у Франції,як гною!
Ответить
+2
0
avatar
palmotron (Бровари)
19.12.2020 в 22:10
Франція вже давно вся чорна... Подивись на гравців збірної.
Ответить
+1
0
Просто Квашин (Харьков)
19.12.2020 в 21:52
Гвалт за плевок подняли, как в курятнике.... А почему вы гвалт не поднимали, когда мокши с сепарами наших в Донбассе убивали и до сих пор убивают...???
Ответить
0
-1
c99baf (Харьков)
19.12.2020 в 22:23
О,ще одна "чернота"...
Ответить
+1
0
Dr. House (Подолье)
19.12.2020 в 21:45
Мес, а що там у вас в Шарлотті за таке зробили б із афроамериканцем? Панялі і прастілі? А патом на калєнях прєкланілісь? NO TO RASSIZM?... RESPECT і уважуха??!...
Ответить
+4
-1
Dr. House (Подолье)
19.12.2020 в 21:40
Нєгри взагалі охуїли...
Ответить
+6
-1
Dr. House (Подолье)
19.12.2020 в 21:38
ЖИТТЯ ЧОРНИХ МАЄ ЗНАЧЕННЯ!!! На коліни всі бігом...
Ответить
+3
-1
Litb@rski (Кёльн)
19.12.2020 в 21:20
Так надо чаще на колено преседать перед перед угнетенными они не только плеваться будут.....
Ответить
+10
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
19.12.2020 в 20:50
вот они ☻ во всей крЫсе!
Ответить
+4
-2
c99baf (Харьков)
19.12.2020 в 20:56
На наглость надо отвечать наглостью,странно что Штефан только утёрся.
Ответить
+3
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
19.12.2020 в 21:02
дисква на 5 матчей
+4
-2
c99baf (Харьков)
19.12.2020 в 21:10
Да,согласен.
Ответить
+2
-1
c99baf (Харьков)
19.12.2020 в 21:18
Сейчас этих даже нельзя называть негром или чернокожий,не говоря уже как нигер.
Ответить
+4
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...