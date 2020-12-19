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Игрок сборной Франции был удален за плевок в лицо соперника в матче Бундеслиги
После этого его команда пропустила и проиграла поединок
На 77 минуте матча чемпионата Германии между "Боруссией" Менхенгладбах и "Хоффенхаймом" случилась словесная перепалка между Штефаном Пошем и Маркусом Тюрамом, после которой француз плюнул в лицо своему сопернику. Арбитр впоследствии пересмотрел этот момент на видеоповторе и удалил нападающего хозяев.
Marcus Thuram sent off for spitting at Hoffenheim’s Stefan Posch today - a really petulant move in the middle of a particularly intense moment in the pandemic in Germany & beyond. pic.twitter.com/oW1SbaNU6u— Get French Football News (@GFFN) December 19, 2020
Это произошло через три минуты после того, как форвард гостей Андрей Крамарич сравнял счет в матче. А уже на 86-ой минуте "Хоффенхайм" вышел вперед и выиграл в этом поединке.
"Боруссия" М сейчас занимает восьмое место в Бундеслиге, уступая лидеру (на данный момент) "Байеру" 10 очков. "Деревенские" после победы поднялись на 11 место и имеют на три зачетных пункта меньше.
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