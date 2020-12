Игрок сборной Франции был удален за плевок в лицо соперника в матче Бундеслиги

На 77 минуте матча чемпионата Германии между "Боруссией" Менхенгладбах и "Хоффенхаймом" случилась словесная перепалка между Штефаном Пошем и Маркусом Тюрамом, после которой француз плюнул в лицо своему сопернику. Арбитр впоследствии пересмотрел этот момент на видеоповторе и удалил нападающего хозяев.

Marcus Thuram sent off for spitting at Hoffenheim’s Stefan Posch today - a really petulant move in the middle of a particularly intense moment in the pandemic in Germany & beyond. pic.twitter.com/oW1SbaNU6u