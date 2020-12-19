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Марко Розе: Поступок Тюрама не вписывается ни в какие рамки
Тренер Боруссии Менхенгладбах возмущен поведением своего подопечного
Нападающий "Боруссии" М. Маркус Тюрам
"Я бы хотел попросить за это прощения от имени всего клуба. Такому поведению не место на футбольном поле. Это просто не вписывается ни в какие рамки. Тюрам потерял самоконтроль.
Конечно, я должен сказать, что он на самом деле хороший парень. Он из очень хорошей семьи, хорошо воспитанный и имеет хорошие манеры", - сказал Марко Розе.
Заметим, что Маркус Тюрам является сыном чемпиона мира и Европы в составе сборной Франции Лилиана Тюрама.
После поражения "Боруссия" М. расположилась на восьмом месте Бундеслиги, уступая лидеру "Баварии" 12 очков, имея 18 зачетных пунктов в активе. Этот матч стал уже шестым подряд для подопечных Розе без побед. За это время они завоевали только три ничьи.
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