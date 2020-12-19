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Марко Розе: Поступок Тюрама не вписывается ни в какие рамки

Германия
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Тренер Боруссии Менхенгладбах возмущен поведением своего подопечного

Марко Розе: Поступок Тюрама не вписывается ни в какие рамки
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Нападающий "Боруссии" М. Маркус Тюрам был удален в матче Бундеслиги против "Хоффенхайм" за плевок в лицо соперника. Главный наставник "жеребцов" Марко Розе прокомментировал инцидент:

"Я бы хотел попросить за это прощения от имени всего клуба. Такому поведению не место на футбольном поле. Это просто не вписывается ни в какие рамки. Тюрам потерял самоконтроль.

Конечно, я должен сказать, что он на самом деле хороший парень. Он из очень хорошей семьи, хорошо воспитанный и имеет хорошие манеры", - сказал Марко Розе.

Заметим, что Маркус Тюрам является сыном чемпиона мира и Европы в составе сборной Франции Лилиана Тюрама.

После поражения "Боруссия" М. расположилась на восьмом месте Бундеслиги, уступая лидеру "Баварии" 12 очков, имея 18 зачетных пунктов в активе. Этот матч стал уже шестым подряд для подопечных Розе без побед. За это время они завоевали только три ничьи.

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В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Маркус Тюрам Марко Розе
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Источник:
WELT

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