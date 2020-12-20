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Ханси Флик победил в 50-м поединке у руля Баварии
Всего в восьми матчах он не праздновал победу
"Бавария" обыграла "Байер" в рамках 13-го тура Бундеслиги. Эта победа стала 50-й в тренерской карьере Ханси Флика в ранге наставника мюнхенского клуба. В целом он возглавляет клуб на протяжении 58 поединков (пять ничьих и три выигрыша).
В среднем немецкий специалист зарабатывает 2,67 очков за встречу. "Бавария" под его руководством забила 181 гол, пропустив 53.
Ганси Флик возглавляет мюнхенцев с ноября прошлого года после увольнения Нико Ковача, у которого нынешний главный тренер команды работал помощником. За это время его подопечные добыли Требл (ЛЧ, Чемпионат и Кубок Германии), Суперкубок Германии и Суперкубок Европы. Контракт немецкого специалиста с клубом рассчитан до лета 2023-го года.
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