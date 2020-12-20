Бундеслига. Фрайбург отдаляется от Герты

Хорошая полоса “Фрайбурга” продолжается. После девятиматчевой серии без побед с конца сентября до начала декабря, “Фрайбург” выиграл уже в третьем туре подряд. Расстояние от 17-го “Майнца” составляет уже десять очков. Вопрос с вылетом пока не актуален

Сегодня “Фрайбург” переиграл “Герту”. В Берлине мечтают построить "Big City Club", но миллионные вложения инвестора Ларса Виндхорста пока не приносят результат. Посреди недели “Герта” сыграла вничью с “Майнцем”, а сегодня снова разочаровала. Вполне вероятно, что Бруно Лаббадиа не доработает сезон в “Герте”.

Хозяева быстро открыли счет – Шмид отобрал мяч у Куньи и выполнил прострел на дальний угол вратарской на Грифо.

Начало второго тайма было за “Гертой” и берлинцы отыграли один мяч благодаря стараниям Дилросуна и Лукебакио. Но “Фрайбург” быстро вернул преимущество в счете. Сначала Демирович воспользовался нерасторопностью защитников “Герты” и пробил Шволов, а затем Гульде забил после углового. В самом конце игры Петерсен провел четвертый мяч с пенальти.

4:1. “Фрайбург” поднялся сразу на десятое место, “Герта” остается четырнадцатой.

Бундеслига, 13-й тур. Фрайбург, “Шварцвальд-Штадион”

“Фрайбург” – “Герта” Берлин 4:1

Голы: Грифо 7, Демирович 59, Гульде 67, Петерсен 90+4 – Лукебакио 52

“Фрайбург”: Мюллер – Линхарт, Шлоттербек, Гульде – Шмид, Сантамария (Абраши 90+1), Хефлер, Гюнтер – Шаллаи (Ен 61), Грифо (Петерсен 80) – Демирович (Хелер 61)

“Герта”: Шволов – Миттельштедт, Торунарига, Боята (Нганкам 75), Пекарик (Зефейк 74) – Гендузи, Штарк, Дарида – Кунья (Дилросун 46), Пентек (Редан 86), Лукебакио