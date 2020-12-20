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Байер - Бавария 1:2. Обзор матча и видео голов

Германия
(2 голосов)

Байер – Бавария ⋉ 1:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋙ 19 декабря ⋇ Бундеслига на UA-Футбол

Байер - Бавария 1:2. Обзор матча и видео голов
UA-Футбол
Новина українською

Бундеслига, 13-й тур. Леверкузен, “БайАрена”

“Байер” Леверкузен – “Бавария” 1:2

Голы: Шик 14 – Левандовски 43, Левандовски 90+3

Если у вас не видно видео, откройте плеер по прямой ссылке здесь.

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В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен) Бундеслига Чемпионат Германии видео Байер (Леверкузен) видеоповторы Патрик Шик
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