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Байер - Бавария 1:2. Обзор матча и видео голов
Байер – Бавария ⋉ 1:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋙ 19 декабря ⋇ Бундеслига на UA-Футбол
Бундеслига, 13-й тур. Леверкузен, “БайАрена”
Голы: Шик 14 – Левандовски 43, Левандовски 90+3
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