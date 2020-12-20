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Тюрам будет оштрафован на месячную зарплату за плевок в лицо соперника

Германия
(1 голосов)

Наказание нашло своего антигероя

Тюрам будет оштрафован на месячную зарплату за плевок в лицо соперника
Новина українською

Спортивный директор "Боруссии" М. Макс Эберль рассказал о санкциях для Маркуса Тюрама из-за его поведение в матче Бундеслиги против "Хоффенхайма":

"Сегодня утром у меня был долгий разговор с Маркусом, в ходе которого он еще раз извинился передо мной и перед клубом за свои действия. Мы знаем его почти два года, знаем его происхождения и семью. Вчерашние действия не соответствуют ему в реальности.

Маркус опустошен и заверил меня, что намеренно не плевал на Стефана Поша. Он сказал мне, что во время спора со Стефаном Пошем он нечаянно плюнул, несколько раз ругаясь по-французски. Он знает, что это ничего не меняет, фотографии говорят сами за себя, и думает, что удаление было справедливым. Я верю ему, потому что знаю его как человека с прекрасными манерами поведения. Он это сделал, но без умысла.

Мы оштрафуем его в размере, эквивалентном месячной зарплате за это поведение. Эти деньги будут пожертвованы на благотворительность. Маркус принял это и также предложил принять участие в этом социальном проекте от своего имени. Вчера вечером Маркус извинился перед Штефаном Пошем, его товарищами по команде, тренерским штабом и болельщиками "Гладбаха", и я хотел бы сделать это еще раз прямо от имени "Боруссии" из Менхенгладбаха. Маркус сделал большую ошибку и за это будет наказан. Он остается тем же человеком, которого мы знаем, и мы будем и в дальнейшем вместе с ним", - сказал Макс Ербель.

Ранее сообщалось, что игрока могут дисквалифицировать на шесть матчей за плевок в лицо соперника. Напомним, что после удаления "Боруссия" М. пропустила в проиграла "Хоффенхайму" в домашнем матче со счетом 1:2.

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В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Бундеслига Хоффенхайм (Зинсхайм) Маркус Тюрам
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Комментарии (8)
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Микко82 (Херсон)
20.12.2020 в 19:10
А скільки би було соплів якби то білий плюнув в негра.
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0
-1
Просто Квашин (Харьков)
20.12.2020 в 19:33
украинские белые сепары в 100 раз хуже, чем любой плюющийся чернокожий.... и таких ублюдков-сепаров на этом сайте 50%....
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
20.12.2020 в 18:50
дети, не учите французский язык - будете плеваться в собеседников и выхватывать штрафы!
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+1
-1
c99baf (Харьков)
20.12.2020 в 18:56
Это клуб наказал,а как UEFA?
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0
-1
Просто Квашин (Харьков)
20.12.2020 в 18:58
хватит шакалить сепар....
0
-4
TIRAN (Донецк (Украина!))
20.12.2020 в 19:00
уйфа ещё не выразила обеспокоенность, но писали, что до полугода может получить
+1
-2
c99baf (Харьков)
20.12.2020 в 19:06
Да,хотелось бы.
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+1
-1
c99baf (Харьков)
20.12.2020 в 18:38
Это и всё? Да,уж...
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+1
-1


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