Тюрам будет оштрафован на месячную зарплату за плевок в лицо соперника

Спортивный директор "Боруссии" М. Макс Эберль рассказал о санкциях для Маркуса Тюрама из-за его поведение в матче Бундеслиги против "Хоффенхайма" :

"Сегодня утром у меня был долгий разговор с Маркусом, в ходе которого он еще раз извинился передо мной и перед клубом за свои действия. Мы знаем его почти два года, знаем его происхождения и семью. Вчерашние действия не соответствуют ему в реальности.

Маркус опустошен и заверил меня, что намеренно не плевал на Стефана Поша. Он сказал мне, что во время спора со Стефаном Пошем он нечаянно плюнул, несколько раз ругаясь по-французски. Он знает, что это ничего не меняет, фотографии говорят сами за себя, и думает, что удаление было справедливым. Я верю ему, потому что знаю его как человека с прекрасными манерами поведения. Он это сделал, но без умысла.

Мы оштрафуем его в размере, эквивалентном месячной зарплате за это поведение. Эти деньги будут пожертвованы на благотворительность. Маркус принял это и также предложил принять участие в этом социальном проекте от своего имени. Вчера вечером Маркус извинился перед Штефаном Пошем, его товарищами по команде, тренерским штабом и болельщиками "Гладбаха", и я хотел бы сделать это еще раз прямо от имени "Боруссии" из Менхенгладбаха. Маркус сделал большую ошибку и за это будет наказан. Он остается тем же человеком, которого мы знаем, и мы будем и в дальнейшем вместе с ним", - сказал Макс Ербель.