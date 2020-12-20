Бундеслига. Штутгарт впервые проиграл на выезде

Третья домашняя команда Бундеслиги против третьей выездной – так можно было представить вывеску матча “Вольфсбург” – “Штутгарт”. Новичок лиги выиграл в гостях четыре матча и дважды сыграл вничью, дома, на “Мерседес-Бенц Арене” – ни одной победы, четыре ничьи и два поражения. “Вольфсбург”, наоборот – на выезде взял семь очков из 18 возможных, но дома выиграл четыре из шести матчей, остальные два сыграв вничью.

Однако перед самой игрой вывеска изменилась. Стало известно, что “Вольфсбург” из-за ковида потерял сразу четырех футболистов основы: Арнольда, Шлагера, Руссийона и Филиппа. Арнольд - Шлагер – ведущая пара центрхавов “Вольфсбурга”, и их отсутствие могло серьезно ослабить команду Гласнера.

Однако “Вольфсбург” не заметил потери основных футболистов. Матч со “Штутгартом” получился равным. Обе команды по разу потревожили каркас противоположных ворот и создали примерно одинаковое количество голевых моментов. Гол получился полуслучайным. В отсутствие Арнольда Брекало пробивал со штрафного, и мяч после двойного рикошета от игроков “Штутгарта” залетел в ворота.

“Вольфсбург” крепко вцепился в результат, но все же один раз должен был пропускать, однако Гонсалес умудрился не попасть по воротам после идеального паса Дидави. В конце матча “Штутгарт” бросил все силы на отыгрыш, но пробить Кастельса так и не удалось.

Впервые в сезоне “Штутгарт” покинул поле, на забив ни одного гола. “Вольфсбург” благодаря этой победе поднялся на четвертое место в Бундеслиге.

Бундеслига, 13-й тур. Вольфсбург, “Фольксваген-Арена”

“Вольфсбург” – “Штутгарт” 1:0

Гол: Брекало 50

“Вольфсбург”: Кастельс – Баку (Жоау Виктор 87), Лакруа, Понграчич (Брукс 73), Отавио – Штеффен, Герхардт, Гилявоги, Брекало (Мбабу 60) – Вегорст, Бялек (Гинчек 73)

“Штутгарт”: Кобель – Кемпф, Антон, Штенцель (Калайджич 73) – Соса (Кастро 82), Дидави (Клемент 81), Эндо, Мангаля, Вамангитука (Массимо 61) – Гонсалес, Кулибали (Климович 61)

Предупреждения: Штеффен 76, Герхардт 90+2 – Гонсалес 20, Антон 48, Мангаля 86