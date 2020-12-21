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Левандовский: Не могу представить себя за одним столом с Месси и Роналду, но готов пригласить их на обед
Поляк уважает лучших игроков мира
Форвард "Баварии" Роберт Левандовский высказался о нападающем "Ювентуса" Криштиану Роналду и капитане "Барселоны" Лионеле Месси.
"Месси и Роналду нет равных. Они уже очень долго находятся на вершине. Но, если посмотреть на мою статистику в этом году и в прошлом сезоне, я забил немало мячей. Пока не могу представить себя за одним столом с Месси и Роналду. Но я мог бы пригласить их на обед за мой стол", — цитирует France Football Левандовски.
17 декабря 32-летний поляк был признан лучшим игроком года по версии Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА).
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