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Левандовский: Не могу представить себя за одним столом с Месси и Роналду, но готов пригласить их на обед

Германия
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Поляк уважает лучших игроков мира

Левандовский: Не могу представить себя за одним столом с Месси и Роналду, но готов пригласить их на обед
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Форвард "Баварии" Роберт Левандовский высказался о нападающем "Ювентуса" Криштиану Роналду и капитане "Барселоны" Лионеле Месси.

"Месси и Роналду нет равных. Они уже очень долго находятся на вершине. Но, если посмотреть на мою статистику в этом году и в прошлом сезоне, я забил немало мячей. Пока не могу представить себя за одним столом с Месси и Роналду. Но я мог бы пригласить их на обед за мой стол", — цитирует France Football Левандовски.

17 декабря 32-летний поляк был признан лучшим игроком года по версии Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА).

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В статье: Роберт Левандовский Лионель Месси Бавария (Мюнхен) Криштиану Роналду
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