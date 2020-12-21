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Официально: Тюрам дисквалифицирован на пять матчей за плевок в соперника
И еще матч условно
На прошедших выходных форвард "Боруссии" Маркус Тюрам был удален за плевок в лицо защитника "Хоффенхайма" Штефана Поша. Стали известны сроки его дисквалификации.
Тюрам был дисквалифицирован сразу на пять игр, а также еще на одну условну. Наказание распространяется на матчи чемпионата и кубка. Помимо этого, его ожидает штраф на сорок тысяч евро.
Marcus Thuram has been fined €40,000 and suspended for five games for spitting at an opponent in Gladbach’s last game. #BMG— Ronan Murphy (@swearimnotpaul) December 21, 2020
Стоит отметить, что Тюрам точно не поможет команде Розе в важных играх против "Баварии" и "Вердера". За то, сможет сыграть против "Боруссии" из Дортмунда.
На данный момент, "Боруссия" М занимает в таблице восьмое место.
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