Официально: Тюрам дисквалифицирован на пять матчей за плевок в соперника

На прошедших выходных форвард "Боруссии" Маркус Тюрам был удален за плевок в лицо защитника "Хоффенхайма" Штефана Поша. Стали известны сроки его дисквалификации.

Тюрам был дисквалифицирован сразу на пять игр, а также еще на одну условну. Наказание распространяется на матчи чемпионата и кубка. Помимо этого, его ожидает штраф на сорок тысяч евро.

Marcus Thuram has been fined €40,000 and suspended for five games for spitting at an opponent in Gladbach’s last game. #BMG