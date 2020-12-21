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Официально: Тюрам дисквалифицирован на пять матчей за плевок в соперника

Германия
(1 голосов)

И еще матч условно

Официально: Тюрам дисквалифицирован на пять матчей за плевок в соперника
UA-Футбол
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На прошедших выходных форвард "Боруссии" Маркус Тюрам был удален за плевок в лицо защитника "Хоффенхайма" Штефана Поша. Стали известны сроки его дисквалификации.

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Тюрам был дисквалифицирован сразу на пять игр, а также еще на одну условну. Наказание распространяется на матчи чемпионата и кубка. Помимо этого, его ожидает штраф на сорок тысяч евро.

Стоит отметить, что Тюрам точно не поможет команде Розе в важных играх против "Баварии" и "Вердера". За то, сможет сыграть против "Боруссии" из Дортмунда.

На данный момент, "Боруссия" М занимает в таблице восьмое место.

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В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Маркус Тюрам
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Комментарии (3)
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Astor Astor (Одесса)
21.12.2020 в 19:13
Пусть теперь все пацаны неназываемого цвета на протяжении ближайших 5 туров во всем мире стоят на коленях ровно 37 секунд (столько плевался Тюрам) в майках с надписями: Простите нас, белые!
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Sandro (Kyiv)
21.12.2020 в 18:58
на колени пару туров во всем мире
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0
Kela (Одесса)
21.12.2020 в 18:47
пять? вот это гонево, а если у него короновирус и он заразил своим плевком пол команды соперника? пол года минимум!
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+1
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