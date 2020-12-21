"Настоящая машина". Легенда немецкого футбола хвалит прогресс Холанда

Легендарный Лотар Маттеус высказался об игре Эрлинга Холанда, который второй сезон подряд забивает большое количество голов.

"Уже в свои 20 лет Холанд настоящая машина и незаменимый игрок в "Боруссии". Сейчас он лидер в команде и в Дортмунде к нему относятся так же, как в Мюнхене к Левандовскому.

Еще мне нравится, что он часто возвращается в оборону, что большой плюс для футболиста в его годы. Я думаю, что рано или поздно он решится сменить клуб и сделать следующий шаг. Он уже готов покинуть "Боруссию", - заявил Маттеус.

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В текущем сезоне Эрлинг успел забить 17 голов в 14-ти матчах.