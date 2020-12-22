Кубок Германии. Дортмунд заканчивает год победой над Брауншвейгом

После поражения “Униону” (1:2) в пятничном матче Бундеслиги Матс Хуммельс раскритиковал своих партнеров по команде, а также был запечатлен телекамерой в момент вспышки гнева (удар по стадинной декорации). И.о. тренера BVB Эдин Терзич провел семь изменений в составе после берлинского матча, в частности из-за травм Холанда и Мукоко дебютировал в первой команде форвард “Боруссии” U-23 Штеффен Тиггес, но именно Хуммельс открыл счет в матче, вовремя среагировав на отскок мяча после стандарта.

“Айнтрахт” Брауншвейг в прошлом раунде сенсационно выбил “Герту” (5:4), и оказывал достойное сопротивление “Боруссии”, но гости должны еще в первом тайме решать все вопросы, однако Брандт не попал в пустые ворота, а после удара Беллингема хозяев спасла штанга.

Во втором тайме “Боруссия” контролировала матч, но второй гол смогла забить только в компенсированное время. Впервые в сезоне 2020/21 гол с игры смог забить Джейдон Санчо. В Бундеслиге у него пока нет забитых мячей, а в Лиге чемпионов (2) и Кубке (1) он забивал только после пенальти или штрафного. Сегодня ему удалось убежать от соперников после паса Ройса и переиграть кипера “Айнтрахта”.

2:0 – сдержанная радость Дортмунда.

“Боруссия” Менхенгладбах очень легко разобралась с командой южно-западной региональной лиги “Эльверсберг”. Игра и счет должны радовать поклонников “жеребцов”, но положительные эмоции также вызвало и возвращение после травмы атакующего хавбека Йонаса Хофманна, не игравшего с начала ноября. До своего повреждения в составе сборной он забил четыре гола и отдал шесть ассистов в 11 матчах, и без него атака Гладбаха явно ослабла. Сегодня Хофманн результативными действиями не отметился, но преимущество “Боруссии” было подавляющим.

Помимо “Аугсбурга” и “Хоффенхайма”, вылетевших сегодня ранее, представительство Бундеслиги в третьем раунде Кубка сократится еще за счет “Униона”, проигравшего “Падерборну”. В еще одном матче дня “Дармштадт” разгромил на выезде “Динамо” Дрезден.

Кубок Германии, второй раунд

Брауншвейг, “Айнтрахт-Штадион”

“Айнтрахт” Брауншвейг (II) – “Боруссия” Дортмунд 0:2

Голы: Хуммельс 12, Санчо 90+2

“Боруссия”: Хитц – Геррейру, Загаду, Хуммельс (Аканджи 46), Морей (Менье 83) – Брандт (Ройс 63), Дилэйни, Беллингем (Витцель 76) – Рейна (Азар 83), Тиггес, Санчо

Берлин, “Ан дер альтен Ферстерай”

“Унион” Берлин – “Падерборн” (II) 2:3

Голы: Премель 6, Хюнеймайер 57 (авт.) – Михель 3, Србены 31, Михель 36

Дрезден, “Рудольф-Харбиг-Штадион”

“Динамо” Дрезден (III) – “Дармштадт” (II) 0:3

Голы: Шнельхардт 24, Пайк 59, Дурсун 71

Шпизен-Эльверсберг, “Урсафарм-Арена ан дер Кайзерлинде”

“Эльверсберг” (IV) – “Боруссия” Менхенгладбах 0:5

Голы: Вольф 5, Бенеш 21, Штиндль 35, Херрманн 69, Вильяльба 83 (пен.)

Удаление: Текерджи 31 (“Эльверсберг”)