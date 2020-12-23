  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Манчестер Юнайтед может подписать защитника Шальке
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манчестер Юнайтед может подписать защитника Шальке

Германия
(1 голосов)

Цена вопроса - 27 млн евро

Манчестер Юнайтед может подписать защитника Шальке
Новина українською

"Манчестер Юнайтед" ищет варианты усиления линии защиты и приценивается к игроку "Шальке" Озану Кабаку, сообщает Daily Mail.

Гельзенкирхенцы летом оценивали 20-летнего защитника в 44 млн евро, но сейчас из-за финансовых сложностей, вызванных пандемией коронавируса, "Шальке" хочет получить за турка 27,5 млн евро. Также сообщалось об интересе к Кабаку со стороны "Ливерпуля" и "Милана".

Отметим, что защитник мюнхенской "Баварии" Давид Алаба стал трансферной целью "МЮ".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шальке (Гельзенкирхен) трансферы Манчестер Юнайтед Озан Кабак
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
fabo52
23.12.2020 в 10:19
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
Ответить
0
0
Artemanat (Кривой Рог)
23.12.2020 в 09:55
Шальке худшая команда Бундеслиги с 36ю пропущенными мячам и они ещё требуют 27млн за это дно,тогда Бондарь стоит 40,а Матвиенко 30(возраст),а за Миколенко значит 20млн это вообще неадекватно мало
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...