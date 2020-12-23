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Манчестер Юнайтед может подписать защитника Шальке
Цена вопроса - 27 млн евро
"Манчестер Юнайтед" ищет варианты усиления линии защиты и приценивается к игроку "Шальке" Озану Кабаку, сообщает Daily Mail.
Гельзенкирхенцы летом оценивали 20-летнего защитника в 44 млн евро, но сейчас из-за финансовых сложностей, вызванных пандемией коронавируса, "Шальке" хочет получить за турка 27,5 млн евро. Также сообщалось об интересе к Кабаку со стороны "Ливерпуля" и "Милана".
Отметим, что защитник мюнхенской "Баварии" Давид Алаба стал трансферной целью "МЮ".
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Комментарии (1)
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fabo52
23.12.2020 в 10:19
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Artemanat (Кривой Рог)
23.12.2020 в 09:55
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