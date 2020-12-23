Германия
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Игроки Боруссии сделали праздничное фото в свитерах
Этим фото они поделились со своими болельщиками
Футболисты дортмундской "Боруссии" выложили совместное праздничное фото в эффектных черно-желтых свитерах.
В элементы орнамента входят футбольное поле, мячи, чаша стадиона и надпись "Счастливого Рождества".
Want to send a Holiday card to your favorite friend or follower? We’ve got you covered! ???????? pic.twitter.com/RjZmwfj8A8— Borussia Dortmund (@BlackYellow) December 23, 2020
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