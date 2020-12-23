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Игроки Боруссии сделали праздничное фото в свитерах

Германия
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Этим фото они поделились со своими болельщиками

Игроки Боруссии сделали праздничное фото в свитерах
Новина українською

Футболисты дортмундской "Боруссии" выложили совместное праздничное фото в эффектных черно-желтых свитерах.

В элементы орнамента входят футбольное поле, мячи, чаша стадиона и надпись "Счастливого Рождества".

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В статье: Боруссия (Дортмунд)
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