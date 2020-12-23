Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Торган Азар получил травму и пропустит ближайшие матчи команды
Точные сроки восстановления пока неизвестны
Полузащитник дортмундской "Боруссии" Торган Азар получил мышечную травму и выбыл на несколько недель, сообщается на сайте клуба.
Отмечается, что Азар приступил к тренировкам команды только в понедельник, 21 декабря, после восстановления от травмы бедра. В игре 1/8 финала Кубка Германии с "Айнтрахтом" из Брауншвейга (2:0), который состоялся во вторник, 22 декабря, 27-летний бельгиец вышел на замену в конце второго тайма, на 83-й минуте.
О точных сроках восстановления Азара пока не сообщается.
В нынешнем сезоне немецкой Бундеслиги Торган сыграл в пяти матчах и забил один гол. На групповом этапе Лиги чемпионов он провёл также пять встреч, в ходе которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.
Популярное сейчас
- ПФЛ объединит трансляции матчей Первой и Второй лиг на одном канале
- Рибери и компания дают жару. Ювентус - Фиорентина 0:3. Видео голов и обзор матча
- Месси побил рекорд Пеле, а Зинченко сделал первый ассист в сезоне. Главные новости от 22 декабря
- Игрок сборной Франции был удален за плевок в лицо соперника в матче Бундеслиги
- Бывшая девушка Дениса Попова закрутила роман с защитником Шахтера и сборной Украины. ФОТО
- Милота дня. Как дочь Руслана Малиновского встречала отца после матча с Фиорентиной. ВИДЕО