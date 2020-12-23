Торган Азар получил травму и пропустит ближайшие матчи команды

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Торган Азар получил мышечную травму и выбыл на несколько недель, сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что Азар приступил к тренировкам команды только в понедельник, 21 декабря, после восстановления от травмы бедра. В игре 1/8 финала Кубка Германии с "Айнтрахтом" из Брауншвейга (2:0), который состоялся во вторник, 22 декабря, 27-летний бельгиец вышел на замену в конце второго тайма, на 83-й минуте.

О точных сроках восстановления Азара пока не сообщается.

В нынешнем сезоне немецкой Бундеслиги Торган сыграл в пяти матчах и забил один гол. На групповом этапе Лиги чемпионов он провёл также пять встреч, в ходе которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.