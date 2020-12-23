  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Будущая звезда Бундеслиги. Байер продлил контракт с 17-летним полузащитником
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Будущая звезда Бундеслиги. Байер продлил контракт с 17-летним полузащитником

Германия
(1 голосов)

Отлично смотрится в этом сезоне

Будущая звезда Бундеслиги. Байер продлил контракт с 17-летним полузащитником
UA-Футбол
Новина українською

Леверкузенский "Байер" на три года продлил сделку с 17-летним Флорианом Виртцом. Об этом сообщает пресс-служба "фармацевтов".

Нынешний контракт будет действовать до лета 2023-го. В текущем сезоне Виртц успел сыграть 18 матчей, забить пять голов и отдать пять голевых передач.

Отметим, что команда Петера Боса занимает второе место в чемпионате Германии.

Читайте такжеБундеслига. Байер - Бавария 1:2. Первое поражение Леверкузена, дубль лучшего игрока в мире
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Байер (Леверкузен) Флориан Виртц
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...