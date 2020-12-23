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Будущая звезда Бундеслиги. Байер продлил контракт с 17-летним полузащитником
Отлично смотрится в этом сезоне
Леверкузенский "Байер" на три года продлил сделку с 17-летним Флорианом Виртцом. Об этом сообщает пресс-служба "фармацевтов".
Нынешний контракт будет действовать до лета 2023-го. В текущем сезоне Виртц успел сыграть 18 матчей, забить пять голов и отдать пять голевых передач.
✍️ #Wirtz 2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ ????⚫️????#Bayer04 | #Werkself pic.twitter.com/qYrfZGk1Wb— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) December 23, 2020
Отметим, что команда Петера Боса занимает второе место в чемпионате Германии.
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