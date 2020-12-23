Будущая звезда Бундеслиги. Байер продлил контракт с 17-летним полузащитником

Леверкузенский "Байер" на три года продлил сделку с 17-летним Флорианом Виртцом. Об этом сообщает пресс-служба "фармацевтов".

Нынешний контракт будет действовать до лета 2023-го. В текущем сезоне Виртц успел сыграть 18 матчей, забить пять голов и отдать пять голевых передач.

Отметим, что команда Петера Боса занимает второе место в чемпионате Германии.