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Кубок Германии. Разгромная победа Вольфсбурга, команда четвертой лиги в 1/8
Рот-Вайсс Эссен снова выбивает фаворита
“Рот-Вайсс” Эссен – единственная команда из четвертого дивизиона, которая пробилась в 1/8 Кубка Германии. В первом раунде команда из западной региональной лиги переиграла “Арминию” Билефельд, а сегодня “Фортуну” Дюссельдорф, в прошлом сезоне игравшую в Бундеслиге. “Рот-Вайсс” пользовался ошибками соперниками. В первом голе “Фортуна” потеряла мяч на своей половине поля, а затем дважды ошибалась с офсайдной ловушкой. Дюссельдорф смог компенсировать свои просчеты в игре только дублем ветерана Роувена Хеннингса, и этого оказалось недостаточно.
В другом матче “Вольфсбург”, закончивший 2020 год в Бундеслиге на высоком четвертом месте, легко разгромил “Зандхаузен” из второго дивизиона. Дубль сделал лучший бомбардир “волков” Ваут Вегорст, еще по мячу провели Герхардт и Жоау Виктор.
Кубок Германии, второй раунд
Эссен, “Штадион Эссен”
“Рот-Вайсс” Эссен (IV) – “Фортуна” Дюссельдорф (II) 3:2
Голы: Энгельманн 15, Кель-Гомес 39, Кефкир 70 – Хеннингс 36, Хеннингс 87 (пен.)
Вольфсбург, “Фольксваген-Арена”
“Вольфсбург” – “Зандхаузен” (II) 4:0
Голы: Герхардт 27, Вегорст 29, Жоау Виктор 41, Вегорст 90+1
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