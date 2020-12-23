Кубок Германии. Разгромная победа Вольфсбурга, команда четвертой лиги в 1/8

“Рот-Вайсс” Эссен – единственная команда из четвертого дивизиона, которая пробилась в 1/8 Кубка Германии. В первом раунде команда из западной региональной лиги переиграла “Арминию” Билефельд, а сегодня “Фортуну” Дюссельдорф, в прошлом сезоне игравшую в Бундеслиге. “Рот-Вайсс” пользовался ошибками соперниками. В первом голе “Фортуна” потеряла мяч на своей половине поля, а затем дважды ошибалась с офсайдной ловушкой. Дюссельдорф смог компенсировать свои просчеты в игре только дублем ветерана Роувена Хеннингса, и этого оказалось недостаточно.

В другом матче “Вольфсбург”, закончивший 2020 год в Бундеслиге на высоком четвертом месте, легко разгромил “Зандхаузен” из второго дивизиона. Дубль сделал лучший бомбардир “волков” Ваут Вегорст, еще по мячу провели Герхардт и Жоау Виктор.

Кубок Германии, второй раунд

Эссен, “Штадион Эссен”

“Рот-Вайсс” Эссен (IV) – “Фортуна” Дюссельдорф (II) 3:2

Голы: Энгельманн 15, Кель-Гомес 39, Кефкир 70 – Хеннингс 36, Хеннингс 87 (пен.)

Вольфсбург, “Фольксваген-Арена”

“Вольфсбург” – “Зандхаузен” (II) 4:0

Голы: Герхардт 27, Вегорст 29, Жоау Виктор 41, Вегорст 90+1