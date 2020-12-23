Оливер Кан уверен, что Алаба покинет Баварию

Член правления "Баварии" Оливер Кан рассказал о ситуация вокруг Давида Алабы, который отказался продлевать контракт.

"Изменение ситуации с Давидом? Не знаю, что должно для этого случиться. Мы постелили перед ним красную дорожку и перешли за свою черту, но игрок и агент отказались от предложенного.

Конечно, нам будет больно его потерять, и не только с экономической стороны. Жаль, что не все игроки и агенты понимают, что сейчас многие клубы находятся в непростой ситуации", - приводит слова Кана Sport Bild.

Отметим, что контракт австрийца заканчивается в 2021-м.