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Оливер Кан уверен, что Алаба покинет Баварию

Германия
(1 голосов)

И где теперь ждать австрийца?

Оливер Кан уверен, что Алаба покинет Баварию
UA-Футбол
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Член правления "Баварии" Оливер Кан рассказал о ситуация вокруг Давида Алабы, который отказался продлевать контракт.

"Изменение ситуации с Давидом? Не знаю, что должно для этого случиться. Мы постелили перед ним красную дорожку и перешли за свою черту, но игрок и агент отказались от предложенного.

Конечно, нам будет больно его потерять, и не только с экономической стороны. Жаль, что не все игроки и агенты понимают, что сейчас многие клубы находятся в непростой ситуации", - приводит слова Кана Sport Bild.

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Отметим, что контракт австрийца заканчивается в 2021-м.

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В статье: Давид Алаба Бавария (Мюнхен) Оливер Кан
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