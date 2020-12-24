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Кубок Германии. Штутгарт выбил Фрайбург, уверенная победа Вердера, Бохум выиграл в серии пенальти у Майнца
В двух матчах дело дошло до одиннадцатиметровых
“Фрайбург” перед рождественской паузой набрал хороший ход в Бундеслиге, выиграв три матча подряд и отдалив себя от зоны вылета. А “Штутгарт” пока еще не добыл ни одну домашнюю победу в 13 турах. Но это Кубок Германии, здесь все эти нюансы не учитываются. Игра получилась плотной, интересной, а единственный гол был забитый Калайджичем после красивой вертикальной атаки “Штутгарта”.
У “Вердера” был соперник попроще. Бременцы играли с “Ганновером” из второй Бундеслиги, и забили “96-м” три безответных мяча.
“Майнц” добыл пока только одну победу в Бундеслиге, и в Кубке Германии у “карнавального клуба” дела сложились крайне плохо. Игра с “Бохумом” была равной, но “Майнцу” выигрывал до последней секунды 2:1. Красивым получился второй мяч: Квайсон отдал голевую пяткой на Латцу. Однако “хозяева” не смогли удержать победный счет – “Бохум” сравнял счет после стандарта.
From a back-heel assist to the back of the net ????— The DFB-Pokal (@DFBPokal_EN) December 23, 2020
Danny Latza finished this one off beautifully ????#DFBPokal #M05BOC pic.twitter.com/ajx8Ya4086
В самом начале овертайма кипер команды Бундеслиги 2 был удален за фол последней надежды, но “Майнц” не смог реализовать численное преимущество. Серия пенальти была катастрофой для “Die Nullfünfer”: Салаи и Штегер пробили в каркас, а Матета отправил мяч в руки киперу. “Бохум” в 1/8, одной командой Бундеслиги меньше.
Кубок Германии, второй раунд
Ганновер, “ХДИ Арена”
“Ганновер” (II) – “Вердер” Бремен 0:3
Голы: Гебре Селассие 29, Сарджент 32, Мбом 60
Штутгарт, “Мерседес-Бенц Арена”
“Штутгарт” – “Фрайбург” 1:0
Гол: Калайджич 15
Майнц, “Опель Арена”
“Майнц” – “Бохум” (II) 2:2, пен. 0:3
Голы: Боэтиюс 7, Латца 55 – Хольтманн 66, Теше 90+4
Удаление: Райманн 95 (“Бохум”)
Висбаден, “Брита Арена”
“Веен” Висбаден (III) – “Ян” Регенсбург (II) 0:0, пен 2:4
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