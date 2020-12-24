Кубок Германии. Штутгарт выбил Фрайбург, уверенная победа Вердера, Бохум выиграл в серии пенальти у Майнца

“Фрайбург” перед рождественской паузой набрал хороший ход в Бундеслиге, выиграв три матча подряд и отдалив себя от зоны вылета. А “Штутгарт” пока еще не добыл ни одну домашнюю победу в 13 турах. Но это Кубок Германии, здесь все эти нюансы не учитываются. Игра получилась плотной, интересной, а единственный гол был забитый Калайджичем после красивой вертикальной атаки “Штутгарта”.

У “Вердера” был соперник попроще. Бременцы играли с “Ганновером” из второй Бундеслиги, и забили “96-м” три безответных мяча.

“Майнц” добыл пока только одну победу в Бундеслиге, и в Кубке Германии у “карнавального клуба” дела сложились крайне плохо. Игра с “Бохумом” была равной, но “Майнцу” выигрывал до последней секунды 2:1. Красивым получился второй мяч: Квайсон отдал голевую пяткой на Латцу. Однако “хозяева” не смогли удержать победный счет – “Бохум” сравнял счет после стандарта.

From a back-heel assist to the back of the net ????



Danny Latza finished this one off beautifully ????#DFBPokal #M05BOC pic.twitter.com/ajx8Ya4086 — The DFB-Pokal (@DFBPokal_EN) December 23, 2020

В самом начале овертайма кипер команды Бундеслиги 2 был удален за фол последней надежды, но “Майнц” не смог реализовать численное преимущество. Серия пенальти была катастрофой для “Die Nullfünfer”: Салаи и Штегер пробили в каркас, а Матета отправил мяч в руки киперу. “Бохум” в 1/8, одной командой Бундеслиги меньше.

Кубок Германии, второй раунд

Ганновер, “ХДИ Арена”

“Ганновер” (II) – “Вердер” Бремен 0:3

Голы: Гебре Селассие 29, Сарджент 32, Мбом 60

Штутгарт, “Мерседес-Бенц Арена”

“Штутгарт” – “Фрайбург” 1:0

Гол: Калайджич 15

Майнц, “Опель Арена”

“Майнц” – “Бохум” (II) 2:2, пен. 0:3

Голы: Боэтиюс 7, Латца 55 – Хольтманн 66, Теше 90+4

Удаление: Райманн 95 (“Бохум”)

Висбаден, “Брита Арена”

“Веен” Висбаден (III) – “Ян” Регенсбург (II) 0:0, пен 2:4