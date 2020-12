Кубок Германии. Штутгарт выбил Фрайбург, уверенная победа Вердера, Бохум выиграл в серии пенальти у Майнца

“Фрайбург” перед рождественской паузой набрал хороший ход в Бундеслиге, выиграв три матча подряд и отдалив себя от зоны вылета. А “Штутгарт” пока еще не добыл ни одну домашнюю победу в 13 турах. Но это Кубок Германии, здесь все эти нюансы не учитываются. Игра получилась плотной, интересной, а единственный гол был забитый Калайджичем после красивой вертикальной атаки “Штутгарта”.

У “Вердера” был соперник попроще. Бременцы играли с “Ганновером” из второй Бундеслиги, и забили “96-м” три безответных мяча.

“Майнц” добыл пока только одну победу в Бундеслиге, и в Кубке Германии у “карнавального клуба” дела сложились крайне плохо. Игра с “Бохумом” была равной, но “Майнцу” выигрывал до последней секунды 2:1. Красивым получился второй мяч: Квайсон отдал голевую пяткой на Латцу. Однако “хозяева” не смогли удержать победный счет – “Бохум” сравнял счет после стандарта.

