Левандовский номер один, Месси обошел Роналду. Guardian составил список лучших игроков года

Британский новостной портал The Guardian не отстает от трендов и подводит итоги уходящего 2020-го. Был составлен топ-лучших футболистов года.

Первым в списке, как и во многих других перечнях, оказался Роберт Левандовский. Два следующих места остались за Месси и Роналду, причем, в отличии от ФИФА, здесь аргентинец португальца сумел опередить.

Приводим вам первую десятку рейтинга :

