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Левандовский номер один, Месси обошел Роналду. Guardian составил список лучших игроков года
Не так сильно отличается от ФИФА
Британский новостной портал The Guardian не отстает от трендов и подводит итоги уходящего 2020-го. Был составлен топ-лучших футболистов года.
Первым в списке, как и во многих других перечнях, оказался Роберт Левандовский. Два следующих места остались за Месси и Роналду, причем, в отличии от ФИФА, здесь аргентинец португальца сумел опередить.
Приводим вам первую десятку рейтинга:
- Роберт Левандовский
- Лионель Месси
- Криштиану Роналду
- Кевин де Брюйне
- Садио Мане
- Эрлинг Холанд
- Килиан Мбаппе
- Мохамед Салах
- Неймар
- Вирджил ван Дейк
The top 100 male footballers in the world 2020: find out our No 1https://t.co/fjgMVEE2BE— Guardian sport (@guardian_sport) December 24, 2020
Отдельно напомним, что в этом году France Football не вручал Золотой мяч.
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