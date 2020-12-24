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Левандовский номер один, Месси обошел Роналду. Guardian составил список лучших игроков года

Германия
(1 голосов)

Не так сильно отличается от ФИФА

Левандовский номер один, Месси обошел Роналду. Guardian составил список лучших игроков года
UA-Футбол
Новина українською

Британский новостной портал The Guardian не отстает от трендов и подводит итоги уходящего 2020-го. Был составлен топ-лучших футболистов года.

Первым в списке, как и во многих других перечнях, оказался Роберт Левандовский. Два следующих места остались за Месси и Роналду, причем, в отличии от ФИФА, здесь аргентинец португальца сумел опередить.

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Приводим вам первую десятку рейтинга:

  1. Роберт Левандовский
  2. Лионель Месси
  3. Криштиану Роналду
  4. Кевин де Брюйне
  5. Садио Мане
  6. Эрлинг Холанд
  7. Килиан Мбаппе
  8. Мохамед Салах
  9. Неймар
  10. Вирджил ван Дейк

Отдельно напомним, что в этом году France Football не вручал Золотой мяч.

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В статье: Роберт Левандовский Лионель Месси Криштиану Роналду
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