СМИ: Агент Давида Алабы в январе начнет переговоры с пятью командами

Судя по всему, "Бавария" уже смирилась с уходом Давида Алабы, контракт которого заканчивается летом 2021-го. На опытного защитника претендуют ряд команд.

Немецкий журналист Кристиан Фальк уверяет, что предложений агенту еще не поступало, а переговоры начнутся только в январе. Среди претендентов - "Ман Сити", "МЮ", "Челси", "Реал" и "Барселона".

Not true: offers from @ManCity or @ManUtd for @David_Alaba ❌ True: There has been no negotiations between Pini Zahavi and @ManUtd or @ManCity yet, but the agent will be open for it in january (and is waiting for @realmadrid @FCBarcelona @ChelseaFC too) ✅ pic.twitter.com/SkJor1YPUd