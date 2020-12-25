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СМИ: Агент Давида Алабы в январе начнет переговоры с пятью командами
Начнется настоящий бой
Судя по всему, "Бавария" уже смирилась с уходом Давида Алабы, контракт которого заканчивается летом 2021-го. На опытного защитника претендуют ряд команд.
Немецкий журналист Кристиан Фальк уверяет, что предложений агенту еще не поступало, а переговоры начнутся только в январе. Среди претендентов - "Ман Сити", "МЮ", "Челси", "Реал" и "Барселона".
Not true: offers from @ManCity or @ManUtd for @David_Alaba ❌ True: There has been no negotiations between Pini Zahavi and @ManUtd or @ManCity yet, but the agent will be open for it in january (and is waiting for @realmadrid @FCBarcelona @ChelseaFC too) ✅ pic.twitter.com/SkJor1YPUd— Christian Falk (@cfbayern) December 25, 2020
В текущем сезоне Алаба успел сыграть 18 матчей и забил один гол.
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