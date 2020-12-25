  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. СМИ: Агент Давида Алабы в январе начнет переговоры с пятью командами
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

СМИ: Агент Давида Алабы в январе начнет переговоры с пятью командами

Германия
(1 голосов)

Начнется настоящий бой

СМИ: Агент Давида Алабы в январе начнет переговоры с пятью командами
UA-Футбол
Новина українською

Судя по всему, "Бавария" уже смирилась с уходом Давида Алабы, контракт которого заканчивается летом 2021-го. На опытного защитника претендуют ряд команд.

Читайте такжеОливер Кан уверен, что Алаба покинет Баварию

Немецкий журналист Кристиан Фальк уверяет, что предложений агенту еще не поступало, а переговоры начнутся только в январе. Среди претендентов - "Ман Сити", "МЮ", "Челси", "Реал" и "Барселона".

В текущем сезоне Алаба успел сыграть 18 матчей и забил один гол.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Давид Алаба Бавария (Мюнхен) Барселона Реал (Мадрид) Челси (Лондон) Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...